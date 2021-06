Ramsay vníma postup ako výsledok dodržania systému: Vážime si to

Riga 1. júna (TASR) - Štyri víťazstvá, tri prehry, 12 bodov, no najmä vytúžený postup do štvrťfinále. Taká je bilancia hokejistov Slovenska po základnej skupine na MS v Rige. Podľa trénera Craiga Ramsayho je za postupom dôsledné dodržiavanie herného systému. Pred štvrťfinálovým zápasom s USA upozorňuje na dôležitosť stredného pásma a "istých herných situácií."



O postupe Slovenska medzi osmičku najlepších rozhodol pondelňajší duel Švédska s tímom Ruského olympijského výboru (ROC), v ktorom severania prehrali v predĺžení. Slováci sa k prvému postupu do štvrťfinále od roku 2013 nasmerovali štyrmi víťazstvami, no ani 12 bodov im ešte neprinieslo definitívu. Tú potvrdil až zápas Ruska so Švédskom. Záverečný duel skupiny s Českom bol už "iba" o konečné poradie na postupových priečkach. Napriek vysokej prehre 3:7 prevládala spokojnosť s dosiahnutím vytúženého cieľa. "Máme radosť z postupu. Je to výsledok hráčov. Dodržiavali systém, ktorý sme chceli hrať. Hráči boli súťaživí, po inkasovaných góloch sa nevzdávali a patrí im kredit, že vždy hrali až do konca. Každý z nás si tento postup uvedomuje a váži," povedal tréner SR Craig Ramsay.



V zápase s Českom nastúpil brankár Július Hudáček, ktorého do tretej tretiny, za stavu 1:4, nahradil Adam Húska. "Uvažovali sme nad tým, kto nastúpi do tohto zápasu. Hudáčka sme stiahli po druhej tretine, pretože sme nevideli zmysel ponechať ho v bránke. Radšej sme dali priestor druhému brankárovi, ktorý dostal šancu zachytať si na veľkom podujatí. Veľmi sme mu však nepomohli, no napriek tomu ukázal zopár dobrých zákrokov," zhodnotil Ramsay.



Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase s Českom vyhlásili 17-ročného obrancu Šimona Nemca. "Neboli sme spokojní s predvedenou hrou celého tímu. Mladí hráči ako Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Samuel Kňažko či Martin Bučko hrali dobre. Nemec bol podľa nás náš najlepší hráč. Počas svojich striedaní sa snažil na ľade niečo vymyslieť. Mladí hráči dostali väčší čas na ľade a myslím si, že sa s tým úspešne popasovali," poznamenal Ramsay.



Na dôležitom poste centra prvého útoku nastúpil medzi Petrom Cehlárikom a Kristiánom Pospíšilom ďalší 17-ročný mladík Juraj Slafkovský. "Viacerých hráčov som sa pýtal, či hrali centra. Slafkovský povedal, že s tým nemá problém a páči sa mi, že je ochotný spraviť to, čo od neho chceme. Bola to pre neho dobrá skúsenosť. Postupne chodili na buly Pospíšil aj Cehlárik. Systém, ktorý hráme, si vyžaduje vracať sa do obrany aj útočiť, preto každý musí vedieť zahrať na tejto pozícii. Slafkovský sa toho dobre zhostil." Slovenský tím v zápase prehrával už 1:6, dvomi gólmi skorigoval na 3:6 a v záverečných minútach tréneri siahli k hre bez brankára. V nej inkasovali Slováci siedmy gól. "V zápasoch nemáte veľa možností vyskúšať si to a na turnaji už vôbec. Preto sme sa rozhodli pre tento krok. V našej situácii bolo jedno, či prehráte o 3 alebo o 4 góly. Mali sme možnosť vyskúšať si power play a tak sme to urobili, hoci sme inkasovali. Ak by sme skórovali, zápas by sme zdramatizovali," povedal Ramsay.



Slováci sa už sústredia na najdôležitejší zápas doterajšieho šampionátu. Víťazstvo vo štvrťfinále by ich posunulo do boja o medaily, no v ceste im stojí ambiciózny súper. Američania získali v doterajšom priebehu 18 bodov - najviac zo všetkých tímov. Prehrali iba v prvom zápase (s Fínskom 1:2), odvtedy majú sériu šiestich víťazstiev v riadnom hracom čase. Hoci nemajú vo svojom tíme veľa zvučných mien z NHL, výkonmi v základnej skupine sa zaradili k favoritom. Tréner slovenského tímu vie, že jeho zverencov nečaká vo štvrtok ľahký zápas: "Musíme sa vyvarovať istých herných situácií, aby nehrozili z brejkov. Musíme sa zamerať na stredné pásmo, ale aj na rýchlosť," uviedol Ramsay.