Ramsay vytvoril rekord, Slovensko viedol v 123 zápasoch

Riga 19. mája (TASR) - Craig Ramsay v piatok vytvoril rekord v počte zápasov, v ktorých trénoval slovenskú hokejovú reprezentáciu. V piatom stretnutí na MS v Rige proti Kazachstanu sa postavil na striedačku už 123-krát a prekonal tak Júliusa Šuplera.



Sedemdesiatdvaročný kouč vedie národný tím od roku 2017, keď podpísal pôvodne dvojročnú zmluvu do MS 2019. Neskôr sa so SZĽH dohodli na predĺžení spolupráce. Slovenský tím zvládol pod Ramsayho vedením olympijskú kvalifikáciu v auguste 2021, po ktorej sa mužstvo prebojovalo na ZOH 2022. V Pekingu dosiahlo historický olympijský úspech, keď po víťazstve nad Švédskom 4:0 získalo bronzové medaily. Na následnom šampionáte vo Fínsku obsadil jeho tím ôsme miesto, keď vo štvrťfinále nestačil na domáci výber. MS v Tampere a Rige sú pre Ramsayho už piate v pozícii hlavného trénera SR. Na MS 2018 v Kodani a aj o rok neskôr v Košiciach obsadili jeho zverenci 9. miesto. Pred dvoma rokmi v Rige finišoval slovenský tím na 8. mieste po tom, čo vo štvrťfinále prehral s USA 1:6.



Šupler viedol Slovensko v rokoch 1993 až 1996 a tiež 2006 až 2008. V roku 1993 sa stal prvým trénerom reprezentácie. Pod jeho vedením sa Slovensko v roku 1995 prebojovalo do A-kategórie MS v najkratšom možnom čase. Úspechom bolo aj 6. miesto na ZOH 1994 v Lillehammeri.







/vyslaný redaktor TASR/