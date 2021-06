Ramsayho hnevali úvod zápasu, ale aj zákernosť Boylea

Riga 3. júna (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay pripísal hladkú prehru 1:6 vo štvrťfinále na MS v Rige s USA viacerým aspektom. Najmä prílišnému rešpektu, hneval ho však aj výkon arbitrov stretnutia.



Ramsay priznal, že od svojich hráčov chcel, aby do zápasu vstúpili odhodlaní a plní emócie: "Opak bol pravdou. Dostali sme sa pod tlak, potom prišli aj dve vylúčenia. Boli aj zvláštne posúdené. Pri prvom bol náš hráč hákovaný, ale na trestnú lavicu nešiel Američan. Ubránili sme sa v dvojitom oslabení, predviedli sme obetavý výkon. Brankár predviedol pár úspešných zákrokov. Žiaľ, krátko po ubránení tohto oslabenia sme inkasovali gól a potom prišiel ďalší gól. Hral sme podľa mňa s veľkým rešpektom."



Naopak, úvod hráčov USA sa odohral presne podľa ich predstáv. "Je to naša mentalita. Zakaždým, keď vstúpime na ľad, ideme do toho naplno. Myslíme iba na víťazstvo. Keď máte túto mentalitu, dejú sa dobré veci, stačí sa vzájomne podporovať po celej ľadovej ploche držať sa našej identity," povedal po zápase krídelník Colin Blackwell.



V prvej tretine mali hrať Slováci päťminútovú presilovku, pretože kapitán Američanov Brian Boyle pichol hokejkou Miloša Romana, tento zákrok však arbitri nepotrestali. "My hráči sa k tomu asi nemôžeme vyjadrovať, takto by som to ukončil," zareagoval na túto situáciu útočník Marek Hrivík.



Kanadský kouč Slovákov však tento zákrok ostro odsúdil: "Bol to typický prejav Američana, ktorý si vyšliapol na Slováka. Navyše si vybral menšieho hráča, aby ukázal, aký je silný. V NHL si toto nikdy nemôže dovoliť, preto mal potrebu sa ukázať v tomto zápase. Veľmi smutné čo ukázal, bolo to úbohé."



Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan uviedol, že za tento zákrok by ešte Boylea mohla potrestať disciplinárna komisia. "Zákroky sa vyhodnocujú po zápase, ale ja si myslím, že by ho mali potrestať. Ale nám to už nepomôže."