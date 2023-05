Ramsayho rekord s pečaťou prehry: Nehrali sme ako tím

Riga 20. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay je nový rekordér v počte odkoučovaných zápasov na striedačke Slovenska. Míľnik, ktorý dosiahol v piatkovom dueli na MS v Rige proti Kazachstanu, však nemal víťaznú príchuť. Jeho zverenci prehrali 3:4 po nájazdoch a skomplikovali si tak šancu na miestenku vo vyraďovačke, no postúpiť stále môžu.



Slovenskí hokejisti neboli v piatok vo svojej koži, chýbala im energia a viac kumštu v útočnom pásme. "Som sklamaný z výsledku. Získali sme bod, to je to pozitívne, ale nie som spokojný s tým, že sme nehrali ako sme mali, teda ako tím. Veľa sme hovorili o tom, že hrať za národný tím je česť a hrdosť a že po zápase budeme hrdí na svoju krajinu. Som rád, že sa nám podarilo aspoň vyrovnať, ale nájazdy nás nezastihli v dobrej forme. V predĺžení sme mohli rozhodnúť, ale brankár súpera chytal vynikajúco. Aj Hlavaj nás podržal a pomohol nám zostať v zápase. Takéto veci sa niekedy stávajú," povedal Ramsay po zápase.



Kanadský tréner prebral slovenský reprezentačný tím v roku 2017 a vedie ho už šiestu sezónu. Jeho celková bilancia je 63 triumfov a 60 prehier, v počte zápasov (123) prekonal Júliusa Šuplera. "Samozrejme neviním hráčov z toho, že mi chceli pokaziť tento míľnik. Viacero takýchto dôležitých zápasov s rekordným zápisom sa neskončilo dobre. Niekedy je lepšie o tom nevedieť a dozvedieť sa to až dodatočne. Tento rekord má trocha horkastejšiu príchuť tým, že sme v zápase nedokázali odviezť svoju prácu."



V zápase si Slováci opäť nepostrážili disciplínu. Na trestnej lavici sedeli štyrikrát, jednu presilovku súper využil. Gól na 2:1 dal už síce po príchode vylúčeného Tamášiho na ľad, ale Valeri Orechov ešte využil trvajúci tlak, ktorý si Kazachovia vytvorili v závere početnej výhody. "Už sme si tak zvykli, že sme vylučovaní, že nad tým ani nerozmýšľam. Presilovky sme síce hrali aj my, ale mám pocit, že v každom zápase hráme v oslabení ako prví. V jednom zápase sme nehrali presilovku ani raz, ťažko tomu uveriť. Ale proti Kazachstanu sme robili hlúpe fauly, to nemôžeme. Veci musia do seba zapadať, ale viaceré vylúčenia pramenili z toho, že hráči chceli až príliš. A potom tie veci nefungujú. Najväčším sklamaním pre mňa je, že sme mali veľa sľubných akcií, ale potom nám puk preskočil cez hokejku," povedal Ramsay.



Tréner nie je spokojný ani s niektorými individuálnymi výkonmi, po príchode do tímu sa čaká viac aj od obrancu Šimona Nemca. "Šimon, ale aj Samuel Kňažko, sa snažili robiť príliš veľa. Mali pocit, že musia zobrať na svoje plecia celý svet a potiahnuť náš tím. Sú to naozaj dobrí hráči, majú pred sebou skvelú budúcnosť. Ale aj toto je súčasť ich hokejového rozvoja. Musia sa naučiť hrať len svoju hru. Výborných hráčov si skvelá akcia vždy nájde, ale keď ju budú stále cielene hľadať, tak sa dostanú do problémov a dostanú do nich aj tím," uzavrel tréner SR.