Ramsey bude do konca sezóny hosťovať v Glasgowe Rangers

Glasgow 1. februára (TASR) - Waleský futbalový reprezentant Aaron Ramsey bude do konca sezóny hosťovať v škótskom Glasgowe Rangers. V Juventuse Turín dostával v tejto sezóne málo príležitosti, za "starú dámu" odohral iba 112 minút. Premiéru v drese nového zamestnávateľa možno absolvuje už v stredu v mestskom derby so Celticom Glasgow.



"Teším sa, že budem obliekať dres takého slávneho klubu. Mal som na stole viacero ponúk, ale žiadna sa nevyrovnala tej od Rangers. Láka ma hrať každý týždeň pred 50-tisícovou diváckou kulisou v Ibrox Parku. Už sa neviem dočkať stretnutia so športovým riaditeľom Rossom Wilsonom, s ktorým sme mali veľmi dobrý rozhovor a so skvelými fanúšikmi," citovala slová Ramseyho agentúra AFP.