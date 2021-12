Ramsey možno odíde z Juventusu, záujem prejavil Newcastle

Turín 23. decembra (TASR) - Taliansky klub Juventus Turín dúfa, že Aaron Ramsey prestúpi v januári do Newcastlu United.



Walesan má s tímom Serie A zmluvu do roku 2023 a ročný plat sedem miliónov eur, no pre zranenia odohral v prvej polovici sezóny len 112 minút. Informovali o tom talianske médiá. Newcastle o neho prejavil záujem a v najbližších dňoch má absolvovať rokovania s vedením "starej dámy".