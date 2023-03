Ramsey sa po Baleovom konci kariéry stal novým kapitánom Walesu

Cardiff 14. marca (TASR) - Aaron Ramsey sa stal novým kapitánom futbalistov Walesu. V tejto funkcii nahradil Garetha Balea, ktorý ukončil svoju kariéru v januári po tom, čo získal rekordných 111 štartov a 41 gólov za Wales.



Tridsaťdvaročný stredopoliar Nice, ktorý odohral v reprezentácii 78 zápasov povedie mužstvo s kapitánskou páskou prvýkrát v nadchádzajúcich dvoch kvalifikačných zápasoch na Euro 2024. Wales nastúpi v D-skupine najprv na ihrisku Chorvátska (25. marca) a o tri dni privíta Lotyšsko.



"Vnímam to ako prirodzený postup po odchode Garetha. Dostal veľkú príležitosť pracovať s mladými hráčmi. Je v správnom období svojej kariéry, aby viedol chlapcov a vychutnáva si to. Hovoril som s Aaronom, ktorý si to veľmi váži a teší sa na svoju úlohu," povedal tréner Rob Page podľa agentúry DPA.



Ramsey už túto úlohu vykonával predtým, keď ho v marci 2011 vo veku 20 rokov vymenoval za kapitána Walesu zosnulý Gary Speed. Jeho nástupca Chris Coleman v októbri 2012 odovzdal pásku Ashleymu Williamsovi, aby sa Ramsey mohol sústrediť na svoju hru.