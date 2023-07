Ramsey sa vrátil do Cardiffu: Je ideálny čas

Cardiff 26. júla (TASR) - Futbalista Aaron Ramsey bude najbližšie dva roky pôsobiť v tíme Cardiff City. Kapitán waleskej futbalovej reprezentácie sa tak vráti do klubu, v ktorom pôsobil ako tínedžer.



Tridsaťdvaročný stredopoliar hral za Cardiff aj pri jeho finálovej prehre vo FA Cupe v roku 2008 proti Portsmouthu. Túto súťaž potom trikrát vyhral s Arsenalom, v londýnskom klube strávil dovedna 12 rokov. V sezónach 2019-2022 pôsobil v Juventuse Turín, uplynulú sezónu strávil vo francúzskom Nice. "Vždy som si myslel, že sa jedného dňa vrátim do Cardiffu a teraz je na to ideálny čas. Byť späť so svojou rodinou a opäť vidieť známe tváre je skvelé, takže som rád, že som sa sem teraz vrátil. Som fanúšik Cardiffu City a sledoval som ho aj keď som bol preč. Mal niekoľko slabších sezón, ale aj veľké úspechy, keď hral v Premier League. To je môj cieľ - pokúsiť sa pomôcť mojim tímovým kolegom a tomuto klubu dostať sa späť na vrchol," uviedol Ramsay na webe Cardiffu.