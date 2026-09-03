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RANČÍK: Dúfam, že sa mi podarí v ďalších rokoch dostať sa do NBA
V relácii TASR TV Šport Tu a Teraz diskutuje Michal Duchovič s reprezentantom Slovenska v basketbale Sebastianom Rančíkom.
Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Sebastian Rančík patrí k najväčším slovenským basketbalovým talentom za ostatné roky. Už v mladom veku sa vybral zámorskou cestou, aby sa potenciálne stal len historicky druhým Slovákom, ktorý si zapíše štart v najlepšej súťaži sveta - NBA. V rozhovore v relácii TASR TV Šport Tu a Teraz prezradil viac o pôsobení v americkom prostredí, cieľoch a ambíciách do najbližšieho obdobia.
Známe priezvisko v basketbalovom prostredí sa vo veľmi mladom veku vybralo do USA, kde si najskôr prešlo stredoškolskou cestou a následne si vybralo univerzitu v NCAA. „V 14 rokoch už bol pre mňa časť ísť sa naučiť niečo nové, získať nové skúsenosti. Mal som pocit, že Slovensko mi už nevedelo veľa dať v zápasových podmienkach. Chcel som ísť niekde, kde budem konfrontovaný proti výborným hráčom, aby ma to posúvalo nielen z basketbalového hľadiska, ale aj mentálneho a životného. Bola to obrovská zmena. Prvé dva roky v USA som mal veľmi ťažké obdobia. Mal som šťastie, že som dostal veľmi dobrú americkú rodinu, s ktorou som býval a úžasne sa o mňa starali. Dodnes sa s nimi skoro každý týždeň rozprávam. Sme si veľmi blízki, som im za to vďačný,“ zhodnotil pre TASR Rančík prvé kroky na amerických palubovkách.
Pôsobenie za tím JSerra Catholic a najmä výkony aktuálne 20-ročného basketbalistu nezostali nepovšimnuté, s blížiacom sa koncom stredoškolskej etapy dostal dvojciferný počet ponúk z vysokoškolských družstiev v NCAA. Voľba napokon padla na Colorado Buffaloes: „Školy vás sledujú a skautujú vás. Keď ste už tretiak na strednej škole, už vás môžu priamo kontaktovať. Školy a tréneri začali volať, dávať ponuky a štipendiá, rozhodli sme sa pre Colorado. Najdôležitejšie bolo hrať čo najskôr a mať trénera, ktorý dovolí hrať cez chyby a posúva vás ďalej. Veľmi sa mi páčilo aj prostredie, kde bola škola. Už ako prvá som veľa hral, v druhom roku som mal ešte väčšiu rolu. Jasné, niektoré veci neboli ideálne, ale celkovo som vďačný za Colorado.“
Pozrite si rozhovor so Sebastianom Rančíkom v televíznom formáte:
Univerzitný basketbal v zámorí sa v posledných rokoch výrazne zmenil, veľkou novinkou bolo odstránenie amatérskeho štatútu a razom tak môžu hráči zarábať veľké čiastky. Rančík si v predchádzajúcich týždňoch prešiel tzv. transfer portálom, kedy oficiálne mohol zmeniť pôsobisko a zároveň neprísť o zápasy. „Z univerzitnej ligy sa stala profi súťaž. Každý je na jednoročnom kontrakte a môže rokovať každý rok. Ja som hľadal inú výzvu, niečo ma posunie a situáciu, kde mi bude dobre a budú mať využívať, ako si predstavujem. Do portálu sa ide s tým, že sa hľadá najlepšia situácia. Florida State bolo najlepšie rozhodnutie, čo som mohol urobiť. Zaujali ma tým, že tréner bol dlhoročným asistentom v NBA. Štýl, proces, fungovanie univerzity, je to vlastne na štýl NBA a na vysokej úrovni,“ vysvetlil reprezentant Slovenska letnú zmenu klubovej príslušnosti.
Nešlo o jedinú významnú udalosť v predchádzajúcich týždňoch, Rančík si vyskúšal proces NBA draftu. „Povedali sme si, že to je dobrá skúsenosť, prejsť si cez to, dostať dobrú spätnú väzbu od NBA tímov, čo sa im na tebe páči a čo si myslia, že musíš zlepšiť. Na začiatku júna sa potom rozhodnete, či je šanca alebo je lepšie vrátiť sa na univerzitu,“ objasnil Rančík túto skúsenosť. V sezóne 2026/2027 tak bude hrať za Floridu State, v minulosti bol súčasťou tejto univerzity súčasný hráč Levíc Boris Bojanovský: „Musíme vyhrať čo najviac zápasov. Koniec koncov to je to, čo si ľudia pamätajú. Dúfam, že budeme mať výborný tím.“
Vypočujte si rozhovor so Sebastianom Rančíkom vo forme PODCASTU:
Dvadsaťročný krídelník má potenciálne pred sebou ešte tri celé sezóny v NCAA, ale to sa môže vždy počas leta zmeniť, ak sa rozhodne zotrvať v menoslove potenciálnych kandidátov na draft NBA. Zo Slovákov si túto súťaž oficiálne zahral len Richard Petruška, pred pár rokmi sa pokúšal cez „Letnú ligu“ do nej dostať Vladimír Brodziansky. „Určite je to môj cieľ. Budem pracovať na tomto cieli každý deň. Beriem to deň po dni a podľa situácie na jar sa rozhodnem. Dúfam, že sa mi podarí v ďalších rokoch dostať do NBA a keď budem zdravý, tak chcem čo najviac pomôcť reprezentácii,“ vyhlásil Rančík.
Známe priezvisko v basketbalovom prostredí sa vo veľmi mladom veku vybralo do USA, kde si najskôr prešlo stredoškolskou cestou a následne si vybralo univerzitu v NCAA. „V 14 rokoch už bol pre mňa časť ísť sa naučiť niečo nové, získať nové skúsenosti. Mal som pocit, že Slovensko mi už nevedelo veľa dať v zápasových podmienkach. Chcel som ísť niekde, kde budem konfrontovaný proti výborným hráčom, aby ma to posúvalo nielen z basketbalového hľadiska, ale aj mentálneho a životného. Bola to obrovská zmena. Prvé dva roky v USA som mal veľmi ťažké obdobia. Mal som šťastie, že som dostal veľmi dobrú americkú rodinu, s ktorou som býval a úžasne sa o mňa starali. Dodnes sa s nimi skoro každý týždeň rozprávam. Sme si veľmi blízki, som im za to vďačný,“ zhodnotil pre TASR Rančík prvé kroky na amerických palubovkách.
Pôsobenie za tím JSerra Catholic a najmä výkony aktuálne 20-ročného basketbalistu nezostali nepovšimnuté, s blížiacom sa koncom stredoškolskej etapy dostal dvojciferný počet ponúk z vysokoškolských družstiev v NCAA. Voľba napokon padla na Colorado Buffaloes: „Školy vás sledujú a skautujú vás. Keď ste už tretiak na strednej škole, už vás môžu priamo kontaktovať. Školy a tréneri začali volať, dávať ponuky a štipendiá, rozhodli sme sa pre Colorado. Najdôležitejšie bolo hrať čo najskôr a mať trénera, ktorý dovolí hrať cez chyby a posúva vás ďalej. Veľmi sa mi páčilo aj prostredie, kde bola škola. Už ako prvá som veľa hral, v druhom roku som mal ešte väčšiu rolu. Jasné, niektoré veci neboli ideálne, ale celkovo som vďačný za Colorado.“
Pozrite si rozhovor so Sebastianom Rančíkom v televíznom formáte:
Univerzitný basketbal v zámorí sa v posledných rokoch výrazne zmenil, veľkou novinkou bolo odstránenie amatérskeho štatútu a razom tak môžu hráči zarábať veľké čiastky. Rančík si v predchádzajúcich týždňoch prešiel tzv. transfer portálom, kedy oficiálne mohol zmeniť pôsobisko a zároveň neprísť o zápasy. „Z univerzitnej ligy sa stala profi súťaž. Každý je na jednoročnom kontrakte a môže rokovať každý rok. Ja som hľadal inú výzvu, niečo ma posunie a situáciu, kde mi bude dobre a budú mať využívať, ako si predstavujem. Do portálu sa ide s tým, že sa hľadá najlepšia situácia. Florida State bolo najlepšie rozhodnutie, čo som mohol urobiť. Zaujali ma tým, že tréner bol dlhoročným asistentom v NBA. Štýl, proces, fungovanie univerzity, je to vlastne na štýl NBA a na vysokej úrovni,“ vysvetlil reprezentant Slovenska letnú zmenu klubovej príslušnosti.
Nešlo o jedinú významnú udalosť v predchádzajúcich týždňoch, Rančík si vyskúšal proces NBA draftu. „Povedali sme si, že to je dobrá skúsenosť, prejsť si cez to, dostať dobrú spätnú väzbu od NBA tímov, čo sa im na tebe páči a čo si myslia, že musíš zlepšiť. Na začiatku júna sa potom rozhodnete, či je šanca alebo je lepšie vrátiť sa na univerzitu,“ objasnil Rančík túto skúsenosť. V sezóne 2026/2027 tak bude hrať za Floridu State, v minulosti bol súčasťou tejto univerzity súčasný hráč Levíc Boris Bojanovský: „Musíme vyhrať čo najviac zápasov. Koniec koncov to je to, čo si ľudia pamätajú. Dúfam, že budeme mať výborný tím.“
Vypočujte si rozhovor so Sebastianom Rančíkom vo forme PODCASTU:
Dvadsaťročný krídelník má potenciálne pred sebou ešte tri celé sezóny v NCAA, ale to sa môže vždy počas leta zmeniť, ak sa rozhodne zotrvať v menoslove potenciálnych kandidátov na draft NBA. Zo Slovákov si túto súťaž oficiálne zahral len Richard Petruška, pred pár rokmi sa pokúšal cez „Letnú ligu“ do nej dostať Vladimír Brodziansky. „Určite je to môj cieľ. Budem pracovať na tomto cieli každý deň. Beriem to deň po dni a podľa situácie na jar sa rozhodnem. Dúfam, že sa mi podarí v ďalších rokoch dostať do NBA a keď budem zdravý, tak chcem čo najviac pomôcť reprezentácii,“ vyhlásil Rančík.