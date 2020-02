RANČÍK: Kobe bol veľká osobnosť,ale nikdy som nebol fanúšikom jeho hry

Bratislava 1. februára (Teraz.sk) - Päťnásobný šampión NBA, dvojnásobný zlatý olympijský medailista Kobe Bryant šokoval svojich fanúšikov po celom svete, keď v nedeľu 26. januára vo veku 41 rokov tragicky zahynul spolu so svojou 13-ročnou dcérou a ďalšími siedmimi osobami na palube vrtuľníka. “Keď som sa dozvedel túto smutnú správu, tak som tomu nechcel veriť. Myslel som si, že je to len nejaký výmysel, pretože v Amerike už niekoľko takých výmyslov uzrelo svetlo sveta. Keď som však prepol na CNN, pochopil som, že tieto správy sú naozaj pravdivé a neubránil som sa slzám,” hovorí bývalý slovenský basketbalový reprezentant Rado Rančík, ktorý bol hosťom v štúdiu Tablet TV.



Kobe Bryant bol podľa neho športovec, ktorý inšpiroval nielen svojim basketbalovým umením, ale aj tým, akým bol človekom a čo robil pre basketbal.



Zároveň však nikdy nebol veľkým fanúšikom jeho hry. “Z môjho pohľadu bola jeho hra až veľmi individuálna, niekedy mohol byť tímovejší. Svoj tím dokázal strhnúť, ale individuálne ho aj potopiť. A to je to, čo som ja veľmi nemal rád,” spomína slovenský reprezentant.







Podľa Rada Rančíka bol Kobe Bryant mentálne vyspelý už v mladom veku na začiatku svojej kariéry v NBA. “Ja to viem na sebe, častokrát som mohol urobiť viac, aby som sa posunul ešte ďalej, ale v tej dobe som ešte nebol až tak mentálne vyspelý. Podľa mňa to je presne to, kde Kobe exceloval,” doplnil Rančík s tým, že momentálne je veľa talentovaných hráčov, ale mentálne nedosahujú dostatočnú úroveň.



V hre Kobeho Bryanta nevidel okrem toho, že mal niekedy loptu v rukách dlhšie ako bolo treba, žiadnu slabú stránku, Napriek tomu za najlepšieho basketbalistu všetkých čias považuje Rančík Michaela Jordana.



“Je to najlepší basketbalista, aký kedy vstúpil na palubovku. Kobe Bryant modeloval svoj štýl hry po Michaelovi Jordanovi. Všetko čo robil, sa snažil napodobniť. Istú dobu vyplazoval aj jazyk, za čo ho veľa ľudí kritizovalo,” spomína Rančík.