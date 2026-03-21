Rančík uvažuje o prihláške na draft NBA
Podľa zámorských médií by mohol mať šancu na výber na konci prvého alebo potenciálne druhého kola v tohtoročnom, respektíve budúcoročnom drafte NBA.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Aktuálne jeden z najväčších slovenských basketbalových talentov Sebastián Rančík uvažuje o svojich ďalších kariérnych krokoch. V hre je možnosť pokračovania v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA, ale aj prihlásenie sa do tohtoročného draftu NBA.
Dvadsaťročný basketbalista má za sebou druhú sezónu vo farbách univerzity Colorado, priemerne na zápas si do štatistík zapisoval 12,3 bodu, 5,6 doskoku a 2 asistencie. „Bola to pre mňa super skúsenosť a sezóna bola dlhá. Mal som v nej dobré i zlé momenty. Veľa som sa naučil z pohľadu mentálnej stránky, ako riešiť niektoré ťažké situácie, ktoré som predtým v kariére nezažil. Som vďačný a sezónu považujem za úspešnú. Som súťaživý človek a vždy chcem hrať proti najlepším tímom, keď to najviac znamená. A práve teraz v marci to pre všetkých znamená najviac. Mrzí ma, že sme sa druhý rok po sebe nedostali na finálový turnaj, lebo mojim snom je nielen hrať na March Madness, ale predviesť na takomto turnaji aj dobré výkony,“ uviedol Rančík v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
V drese „býkov“ môže ešte hrať v nasledujúcich dvoch rokoch, ale čoraz viac sa spomína možnosť prihlásenia sa na draft NBA. „V blízkej budúcnosti ma čaká veľmi veľa dôležitých rozhodnutí. Najbližšie ma čaká to, aby sme sa s agentom rozhodli, čo urobíme. Keď sa rozhodnem, budeme riešiť, či je pre mňa najlepšie ísť na draft alebo si preberieme možnosti, ako sa bude vyvíjať posezónne obdobie. Ak budem mať šancu, určite by som rád odohral zápasy za slovenskú reprezentáciu. Chcel by som, aby to bola počas leta moja priorita, a aby som chalanom pomohol postúpiť do ďalšej kvalifikácie,“ vyjadril sa mládežnícky reprezentant Slovenska.
