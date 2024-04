Randle podstúpi operáciu pravého ramena a vynechá zvyšok sezóny

New York 4. apríla (TASR) - Americký basketbalista Julius Randle z New Yorku Knicks podstúpi operáciu pravého ramena, pre ktorú vynechá zvyšok sezóny v NBA. Podľa agentúry AP nie je jasné, či sa stihne zotaviť do začiatku nového ročníka zámorskej profiligy.



Dvadsaťdeväťročný krídelník sa zranil 27. januára v domácom zápase proti Miami Heat (125:109). Odvtedy rehabilitoval v nádeji, že nebude musieť podstúpiť operáciu. V tejto sezóne odohral 45 zápasov s priemerom 23,6 bodu a 9,3 doskoku na stretnutie.