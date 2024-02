Rangers ako prví na méte 40 víťazstiev, vyrovnali klubový rekord

New York 29. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zdolali v nočnom zápase NHL Columbus 4:1 a stali sa prvým tímom v tejto sezóne, ktorý dosiahol métu 40 víťazstiev. Potrebovali na to iba 60 stretnutí, čím vyrovnali klubový rekord z ročníka 1972/73.



"Jazdci" so ziskom 83 bodov vedú Metropolitnú divíziu i Východnú konferenciu. Artemij Panarin sa na triumfe podieľal dvomi gólmi a asistenciou a svoje bodové konto v sezóne navýšil na 83 (35+47). Ruský krídelník sa stal iba tretím hráčom v klubovej histórii s aspoň štyrmi 80-bodovými sezónami, napodobnil výkony Marka Messiera (5) a Roda Gilberta (4).



Víťazný gól Rangers strelil Adam Fox, bol to pre neho už desiaty presný zásah v prebiehajúcom ročníku. Fox je prvý obranca "jazdcov" od Briana Leetcha, ktorý dokázal zaznamenať tri desaťgólové sezóny za sebou. Leetch si ich v rokoch 2000-2004 pripísal až štyri. Chris Kreider sa na výhre podieľal gólom a asistenciou a dostal sa na métu 30 presných zásahov. Tridsaťgólovú hranicu pokoril v tretej sezóne za sebou. Je iba siedmy hráč v histórii manhattanského klubu, ktorému sa to podarilo. Mike Gartner zažil v rokoch 1990-93 tri 40-gólové sezóny za sebou.



Connor McDavid zažiaril tromi bodmi (1+2) v domácom dueli so St. Louis, v ktorom rozhodol o triumfe Edmontonu (3:2 pp) gólom v predĺžení. Na domácom ľade bodoval už v 24 stretnutiach za sebou (13+44). Naposledy vyšiel v Rogers Place bodovo naprázdno 3. novembra, keď Edmonton podľahol Dallasu 3:4. Svoju celkovú bodovú šnúru (doma i vonku) natiahol na deväť zápasov, nazbieral v nich gól a 22 asistencií. Kapitán Oilers zároveň ukončil svoje strelecké suchoty, ktoré trvali od 6. februára celkovo desať stretnutí. Dve asistencie zaznamenal v šiestich dueloch v rade. Desiatykrát v histórii súťaže sa stalo, že hráč ťahal sériu aspoň šiestich stretnutí s minimálne dvomi asistenciami. Naposledy mal takúto šnúru Steven Stamkos v drese Tampy Bay v ročníku 2021/2022. Ligový rekord v tomto smere drží legendárny Wayne Gretzky, ktorý v sezóne 1984-85 ťahal sériu ôsmich stretnutí s viac ako jednou asistenciou.



Zach Hyman strelil oba góly Edmontonu v riadnom hracom čase a skóroval v šiestom zápase v rade. Prvýkrát v profiligovej kariére sa dostal na métu 40 gólov v sezóne. "Teším sa spolu s ním. Je to chlapík, ktorý každý deň vnáša do tímu pozitívnu náladu a má zakaždým úsmev na tvári. Je skvelé vidieť, že sa dočkal odmeny," povedal pre nhl.com McDavid na adresu Hymana.