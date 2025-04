Rangers ako rok po Prezidentskej trofeji nepostúpili do play off

New York 13. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers po prehre 3:7 na ľade Caroliny Hurricanes definitívne stratili šancu na postup do play off. „Jazdci” sa stali len štvrtým v histórii NHL, ktorý rok po zisku Prezidentskej trofeje pre víťaza základnej časti v nasledujúcej sezóne nepostúpil do vyraďovacích bojov.



Rangers sa niečo podobné stalo aj v sezóne 1992/93, v ročníku 2006/07 to zažili hráči Buffala Sabres a v sezóne 2014/15 zasa hokejisti Bostonu Bruins. „Je to veľké sklamanie pre každého v klube. Po minulej sezóne sme chceli ísť ďaleko, ale napokon to dopadlo takto. Mali sme šance v posledných dvadsiatich zápasoch s tým niečo spraviť, no pokazili sme si to sami. Musíme sa zlepšiť,” povedal pre nhl.com tréner „jazdcov” Peter Laviolette.



V minulej sezóne nazbierali Rangers 114 bodov v základnej časti, teraz ich majú dva zápasy pre koncom na konte len 81. „Nemôžete sa len ukázať a čakať, že všetko pôjde ako minulý rok. V minulej sezóne sme si to zaslúžili, v tejto určite nie,” dodal útočník Vincent Trocheck.