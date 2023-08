Rangers angažovali Ruggierovú do funkcie hokejovej poradkyne

New York 26. augusta (TASR) - Zámorský hokejový klub New York Rangers angažoval bývalú americkú reprezentantku Angelu Ruggierovú do funkcie poradkyne pre hokejové operácie.



Štyridsaťtriročná Ruggeriová je bývalá obrankyňa národného tímu USA. V roku 1998 s ním získala olympijské zlato, pridala dve striebra (2002 a 2010) a bronz (2006). Na majstrovstvách sveta získala štyri zlaté a šesť strieborných medailí. V roku 2015 ju uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Informácie priniesla agentúra AP.