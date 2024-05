Rangers bez Veseyho, pre zranenie vynechá tretí duel s Floridou

Fort Lauderdale 26. mája (TASR) - Americký hokejista Jimmy Vesey z New Yorku Rangers bude pre zranenie v hornej časti tela chýbať v treťom zápase finále Východnej konferencie NHL proti Floride Panthers. Tridsaťjedenročný útočník utrpel zranenie v piatkovom druhom finálovom dueli po hite od Ryana Lomberga. Rangers triumfom 2:1 po predĺžení vyrovnali stav série na 1:1.



"Play off je dlhá drina. Ak sa vyskytnú takéto veci, potrebujete mať k dispozícii mnoho hráčov. Našťastie máme na súpiske viacerých chalanov, ktorí sú pripravení naskočiť späť do zostavy," uviedol Peter Laviolette, tréner Rangers. Medzi hlavných kandidátov, ktorí by mohli Veseyho v útoku nahradiť, patria fínsky krídelník Kaapo Kakko či veterán Blake Wheeler. Tí boli v predošlom stretnutí zdraví náhradníci.



Rangers premiérovo povolali do prvého tímu aj slovenského reprezentanta Adama Sýkoru. Devätnásťročný útočník sa dostal do kádra spolu s ďalšími dvanástimi hráčmi, ktorých klub povolal z farmárskeho tímu Hartford Wolf Pack po vypadnutí v play off AHL. S prvým tímom budú spoločne trénovať, do hry by mohli zasiahnuť len v prípade väčšieho počtu zranení.