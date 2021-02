Rangers porazili Boston, medveďom nestačil ani 300. gól Marchanda

sumáre:

NEW YORK RANGERS - BOSTON BRUINS 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)



Góly: 14. Gauthier (Lindgren), 23. Strome (Lafreniere, Kreider), 39. Blackwell (Fox, Strome), 40. Kreider (Strome), 42. Bučnevič (Fox, Lindgren), 44. Brodzinski (Brodzinski, Smith) – 25. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 48. Marchand (Pastrňák, Zbořil). Brankári: Georgijev - Rask, strely na bránku: 34:33





MINNESOTA WILD - LOS ANGELES KINGS 3:1 (3:1, 0:0, 0:1)



Góly: 13. Kaprizov (Brodin, Zuccarello), 15. Bjugstad (Suter, Spurgeon), 16. Eriksson (Greenway, Fiala) – 58. Carter (Athanasiou, Vilardi). Brankári: Talbot - Quick, strely na bránku: 30:28





ARIZONA COYOTES - COLORADO AVALANCHE 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)



Góly: 59. Kessel (Dvorak, Chychrun), 60. Caggiula (Garland, Kessel) – 22. Rantanen (Kadri, MacKinnon), 47. Burakovsky (Kadri, Rantanen), 51. Kadri (Makar). Brankári: Hill - Miska, strely na bránku: 18:28

New York 27. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali v zápase zámorskej NHL v noci na sobotu na domácom ľade nad Bostonom 6:2. Rangers zdolali Bruins prvýkrát z troch doterajších vzájomných duelov v ročníku. V bránke hostí nedostal príležitosť slovenský reprezentant Jaroslav Halák, ktorý opäť kryl chrbát Fínovi Tuukovi Raskovi.V Madison Square Garden boli prvýkrát v sezóne aj diváci. Domáci hráči ich po súboji pozdravili a viacerým fanúšikom pri odchode z ľadu darovali hokejky. Na tribúny sa dostalo celkovo 1800 fanúšikov a ich prítomnosť potešila ja Ryana Stromea, autora gólu a dvoch asistencií: "" Strome v úvode druhej tretiny zvýšil na 2:0 a na jeho zásah zareagoval kontaktným gólom Patrice Bergeron, pre ktorého to bol 889. bod v drese "medveďov", v klubovej štatistike sa tak dostal na piate miesto o bod pred Bobbyho Orra. Domáci definitívne rozhodli v závere druhého dejstva. V priebehu 12 sekúnd skórovali Colin Blackwell a Chris Kreider. V úvode tretej tretiny Pavel Bučnevič s Jonnym Brodzinskim pridali ďalšie dva góly. "" povedal pre web NHL obranca "jazdcov" Adam Fox.Bruins už dokázali v záverečnej dvadsaťminútovke iba znížiť vďaka Bradovi Marchandovi, ktorý strelil svoj 300. gól v základnej časti NHL. "" skonštatoval tréner Bostonu Bruce Cassidy.Minnesota zvíťazila doma nad Los Angeles 3:1 a dosiahla piate víťazstvo za sebou. Zároveň tým ukončila šesťzápasovú víťaznú šnúru Kings. Prispel k tomu aj brankár Cam Talbot, ktorý odchytal prvý zápas od 2. februára, keď mu stopku vystavil covidový protokol. "" povedal Talbot.Colorado uspelo na ľade Arizony 3:2. Víťazstvo "lavín" režíroval Nazem Kadri, ktorý ku gólu pridal aj dve asistencie. Najmä vďaka nemu Colorado vyhralo po dvoch prehrách. "" povedal Kadri. Pamätný zápas to bol najmä pre brankára Huntera Misku, ktorý proti bývalým spoluhráčom dosiahol 16 zákrokov. Zaznamenal tak prvé víťazstvo v kariére v NHL, v ktorej nastúpil zatiaľ v štyroch súbojoch.