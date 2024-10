Rangers poslali Sýkoru do AHL, v kempoch je už len deväť Slovákov

New York 1. októbra (TASR) - Klub zámorskej NHL New York Rangers poslal slovenského hokejistu Adama Sýkoru do farmárskeho tímu v Hartforde (AHL). Dvadsaťročný krídelník odohral počas prípravy dva zápasy, v ktorých nebodoval. V kempoch klubov NHL je pred sezónou 2024/2025 už len deväť slovenských hokejistov.



Sýkora odohral v drese Harfordu v uplynulej sezóne 2023/2024 celkovo 76 zápasov, v ktorých nazbieral 26 kanadských bodov za 8 gólov a 18 asistencií. Okrem Sýkoru zamierili do tímu Wolf Pack aj Jaroslav Chmelař, Bryce McConnell-Barker, Dylan Roobroeck, Blade Jenkins, Nate Sucese a Blake Hillman. Skúšku v tíme absolvujú aj Adam Erne a Madison Bowey, ktorí neuspeli na try oute v Rangers.



V kempoch tímov NHL zostali po odchode Sýkoru ešte deviati Slováci - Samuel Honzek, Martin Pospíšil (obaja Calgary), Juraj Slafkovský (Montreal), Erik Černák (Tampa Bay), Miloš Kelemen, Patrik Koch (obaja Utah), Martin Fehérváry (Washington) a aj Šimon Nemec s Tomášom Tatarom. Tí sú už s tímom New Jersey Devils v Prahe, kde v úvodnom zápase sezóny nastúpia proti Buffalu.