Rangers predĺžili zmluvu s brankárom Quickom o ďalšiu sezónu

New York 4. marca (TASR) - Americký hokejový brankár Jonathan Quick predĺžil zmluvu s New Yorkom Rangers o ďalšiu sezónu v hodnote 1,275 miliónov dolárov.



Quick prišiel do tímu pred prebiehajúcim ročníkom a v 21 zápasoch dosiahol 13 víťazstiev, priemer 2,45 inkasovaných gólov a 91,6% úspešnosť. Tridsaťosemročný brankár získal tri Stanleyho poháre, dva (2012, 2014) so svojím dlhoročným tímom Los Angeles Kings, ktorý ho priviedol do NHL, a posledný vlani v drese Vegas Golden Knights.



Počas 17 sezón v profilige odchytal 774 s priemerom 2,47 inkasovaných gólov a 91,1% úspešnosťou a zaznamenal 388 výhier. V 92 štartoch v play off pridal 49 triumfov (2,31, 92,1%).