Rangers s Halákom podľahli Ottawe, Černák odstúpil pre zranenie

NHL - výsledky:



Boston - Buffalo 7:1, Detroit - Seattle 4:5 pp, Florida - Nashville 1:2, New York Rangers - Ottawa 3:5, Tampa Bay - Pittsburgh 4:5 pp, Chicago - Dallas 2:5, Calgary - Toronto 1:2, Vancouver - Minnesota 1:2 v 3. tretine, Los Angeles - Montreal 1:1 v 3. tretine, San Jose - St. Louis 2:4 v 3. tretine

New York 3. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali v nočnom zápase NHL s Ottawou 3:5. Slovenský brankár inkasoval 4 góly z 28 striel. Jeho krajan Erik Černák nedohral zápas svojej Tampy Bay proti Pittsburghu (4:5 pp), z ktorého v 2. tretine odstúpil pre zatiaľ nešpecifikované zranenie. V stretnutí stihol odohrať vyše 13 minút, počas ktorých mal jeden mínusový bod.Pittsburgh triumfoval dosiahol štvrté víťazstvo za sebou. Rozhodujúci gól strelil útočník Jason Zucker. V drese Rangers debutoval po príchode z Chicaga útočník Patrick Kane, ktorý nastúpil na krídle 2. formácie vedľa Vincenta Trochecka a Artemija Panarina. Do kanadského bodovania sa nezapísal a zaznamenal dva mínusové body. Brankár Jaroslav Halák dosiahol 87,9 percentnú úspešnosť zákrokov a prehral v treťom zápase v rade. Útočník Ottawy Derick Brassard strelil dva góly vo svojom 1000. zápase v NHL.Hráči Bostonu Bruins potvrdili pozíciu najlepšieho tímu súťaže a na domácom ľade si poradili s Buffalom 7:1. Ako prvý tím v sezóne nazbierali 100 bodov. Štvrtú prehru v sérii zaznamenali hráči Detroitu. Na domácom ľade podľahli Seattlu 4:5, víťazný gól strelil v 64. minúte Oliver Bjorkstrand. Z víťazstva na súperovom ľade sa tešili aj hráči Nashvillu, ktorí triumfovali na Floride 2:1. Vonku uspeli taktiež hráči Dallasu, ktorí zdolali Chicago 5:2. Tretím hetrikom v kariére sa na výsledku podieľal útočník hostí Roope Hintz. Po zápase kluby informovali o výmene útočníka Maxa Domiho a brankára Dylana Wellsa z Chicaga do Dallasu za brankára Antona Chudobina. Hokejisti Calgary prehrali vo štvrtom zápase za sebou, keď na domácom ľade nestačili na Toronto, ktorému podľahli 1:2.