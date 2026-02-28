< sekcia Šport
Rangers si stiahli z waiver listiny útočníka Kartyeho
Dvadsaťštyriročnému krídelníkovi vyšla najviac sezóna 2023/24 s 20 bodmi (11+9) v 77 dueloch.
Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Hokejový klub New York Rangers si stiahol z waiver listiny Tyeho Kartyeho. Kanadského útočníka tam zaradil konkurenčný klub z NHL Seattle Kraken.
Kartye zaznamenal tri góly a osem asistencií v 40 zápasoch tejto sezóny, na ľade strávil v priemere 10:42 minúty za zápas. Dvadsaťštyriročnému krídelníkovi vyšla najviac sezóna 2023/24 s 20 bodmi (11+9) v 77 dueloch. Kraken s ním podpísali zmluvu v roku 2022 ako s nedraftovaný hrčáčom z OHL. Debutoval v play off roku 2023, v úvodnom dueli skóroval, celkovo nazbieral 5 bodov (3+2) a pomohol k postupu do semifinále Západnej konferencie cez vtedajšieho úradujúceho šampióna z Colorada.
Kartye sa v Rangers podľa zámorských médií pripojí k útočníkom v tretej a štvrtej formácii, ktorí budú bojovať o ice time. Jeho kontrakt v novom pôsobisku platí do konca sezóny 2026/27 s platom 1,25 milióna dolárov ročne.
