Rangers v 1.dueli finále Východnej konferencie zdolali Černákovu Tampu

Hokejista New Yorku Rangers Filip Chytil sa teší po strelení gólu v prvom zápase finále play off Východnej konferencie zámorskej NHL New York Rangers - Tampa Bay Lightning v New Yorku v stredu 1. júna 2022. Foto: TASR/AP



semifinále play off NHL



prvý zápas finále Východnej konferencie:



New York Rangers - Tampa Bay 6:2



/stav série: 1:0/





New York 2. júna (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zdolali v noci na štvrtok v úvodnom zápase finále Východnej konferencie NHL dvojnásobného obhajcu trofeje Tampu Bay 6:2 a ujali sa vedenia v sérii. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 16:44 min., pripísal si jeden bodyček a duel dokončil s dvomi mínusovými bodmi.Dôležitou postavou "jazdcov" bol Filip Chytil, český útočník strelil v druhej tretine za stavu 2:2 dva góly domácich, ktorí vďaka tomu výraznejšie odskočili súperovi a už si nenechali víťazstvo vziať. Mika Zibanejad, Artemij Panarin a Frank Vatrano prispeli k výhre zhodne gólom a asistenciou, Alexis Lafreniere a Adam Fox nazbierali po dve asistencie. Rangers vyhrali už siedmy domáci zápas za sebou v play off. Tampe nestačili ani gól a asistencia kapitána Stevena Stamkosa, Anthony Cirelli dvakrát asistoval. Druhý zápas série sa hrá v noci na sobotu o 2.00 SELČ opäť v newyorskej Madison Square Garden.