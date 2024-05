Rangers vedú nad Carolinou už 3:0 na zápasy, Dallas zdolal Colorado

2. kolo play off NHL:



semifinále Východnej konferencie:



Carolina - NY Rangers 2:3 pp



/stav série: 0:3/







semifinále Západnej konferencie:



Dallas - Colorado 5:3



/stav série: 1:1/

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali aj tretie semifinále Východnej konferencie, keď triumfovali na ľade Caroliny Hurricanes 3:2 po predĺžení. Na západe si Dallas poradil 5:3 s Coloradom a vyrovnal stav série na 1:1.Víťazi základnej časti Rangers vyradili v prvom kole play off Washington so Slovákom Martinom Fehérvárym v najkratšom možnom čase (4:0). Momentálne sú na ceste za rovnakým scenárom aj v konferenčnom semifinále. Predĺženie zariadil 96 sekúnd pred koncom domáci Andrej Svečnikov a o ukončenie zápasu sa postaral po 1:43 minúty extračasu Artemi Panarin. Brankár hostí Igor Šesťorkin vykryl 47 striel a dosiahol 95,7-percentnú úspešnosť zákrokov.Víťazný gól za Dallas na priebežných 4:0 prišiel ešte v 39. minúte od Tylera Seguina počas oslabenia jeho tímu. Hostia boli blízko k obratu vďaka trom gólom v priebehu desiatich minút v záverečnom dejstve. Na konečných 5:3 však upravil do prázdnej bránky Esa Lindell 21 sekúnd pred koncom stretnutia. Za domácich sa blysol dvoma gólmi Miro Heiskanen, pri oboch mu asistoval fínsky krajan Roope Hintz. Ten vsietil jeden gól a podieľal sa na všetkých okrem víťazného, počas ktorého bol na trestnej lavici za držanie.