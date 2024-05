Rangers vedú v sérii 2:1, na ľade Floridy rozhodol Wennberg

Semifinále play off NHL

finále Východnej konferencie - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - New York Rangers 4:5 pp (2:2, 0:2, 2:0 - 0:1)

Góly: 3. Reinhart (Barkov, Tkachuk), 15. Reinhart (Verhaeghe), 46. Barkov (Verhaeghe, Mikkola), 47. Forsling (Verhaeghe, Rodrigues) - 8. Lafreniere (Trocheck, Trouba), 8. Goodrow (Schneider, Cuylle), 36. Lafreniere (Miller, Trouba), 39. Goodrow (Trocheck, Lindgren), 66. Wennberg (Lindgren, Roslovic). Brankári: Bobrovskij - Šesťorkin, strely na bránku: 37:23.

/stav série: 1:2/

New York 27. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers vedú vo finále Východnej konferencie NHL nad Floridou Panthers 2:1 na zápasy. V treťom dueli semifinále play off uspeli na ľade súpera 5:4 po predĺžení, keď v 66. minúte rozhodol švédsky útočník Alex Wennberg svojím prvým gólom vo vyraďovačke.Rangers viedli po dvoch tretinách 4:2, ale domáci dokázali v tretej časti hry zmazať dvojgólové manko. Wennberg však v predĺžení tečoval strelu Ryana Lindgrena za chrbát brankára Sergeja Bobrovského. Bol to jeho prvý gól v 13 zápasoch v play off a iba druhý v celkovo 32 dueloch v drese newyorského tímu, do ktorého prišiel 6. marca tesne pred uzávierkou výmien zo Seattlu. "" uviedol Wennberg podľa nhl.com.V drese víťazného tímu zaznamenali zhodne po dva góly Alexis Lafreniere i Barclay Goodrow, po dve asistencie nazbierali Lindgren, Jacob Trouba a Vincent Trocheck. Brankár hostí Igor Šesťorkin mal 33 úspešných zákrokov. Rangers vyhrali aj štvrté predĺženie v tohtoročnej vyraďovačke, Panthers majú v troch extračasoch bilanciu 1-2. "," poznamenal tréner "jazdcov" Peter Laviolette. Do zostavy Rangers sa vrátil fínsky krídelník Kaapo Kakko, ktorý sledoval predošlé zápasy iba z tribúny. V útoku nahradil zraneného Jimmyho Veseyho.Florida prestrieľala súpera 37:23, z toho v tretej tretine 18:8, no na víťazstvo to nestačilo. Domácim nepomohli ani dva presné zásahy Sama Reinharta, Aleksander Barkov si pripísal gól a asistenciu, Matthew Tkachuk a Carter Verhaeghe mali po dve asistencie. Panthers prehrali dva zápasy za sebou vôbec prvýkrát v prebiehajúcej play off. Aj v predchádzajúcom druhom dueli s Rangers podľahli v predĺžení (1:2 pp). "Niekedy je potrebné držať si v play off energiu. Je jedno, aké rátate straty, treba si stále držať čo najvyššie nasadenie a vždy nachádzať nový zdroj energie," vyjadril sa tréner "panterov" Paul Maurice. Po tom, ako Panthers víťazne vstúpili do série, sa po ďalších dvoch súbojoch naklonili misky váh na stranu Rangers. "," vyhlásil autor dvoch gólov Reinhart.Štvrtý zápas je na programe v noci na stredu (2.00 SELČ) opäť na ľade Floridy v Sunrise.