Rangers vo Winter Classic zdolali Floridu 5:1, rekord Zibanejada
Zápas sa hral premiérovo na Floride a podľa očakávania bol najteplejší v dejinách - na štadióne loanDepot park namerali viac ako 17 stupňov Celzia.
Autor TASR
New York 3. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali v zámorskej NHL aj svoj šiesty duel pod holým nebom. V tradičnom Winter Classic vyhrali v noci na sobotu v Miami nad domácou Floridou 5:1, keď sa tromi gólmi a dvoma asistenciami blysol Mika Zibanejad. Ako prvý hráč v histórii tak dal vo Winter Classic hetrik a jeho päť bodov je rekordom v zápasoch pod otvorenou strechou. St. Louis Blues s útočníkom Daliborom Dvorským uspeli doma nad Vegas 4:3.
Zápas Winter Classic sa hral premiérovo na Floride a podľa očakávania bol najteplejší v dejinách - na štadióne loanDepot park namerali viac ako 17 stupňov Celzia. Domovský stánok bejzbalistov Miami Marlins hlásil vypredané, na tribúnach bolo 36.153 divákov a videli galapredstavenie Zibanejada. Toho počas dňa zaradili do olympijskej nominácie Švédska a večer bol potom pri všetkých góloch svojho tímu a dosiahol deviaty hetrik v kariére. „Myslím, že je ťažké pochopiť celý tento deň,“ povedal po zápase Zibanejad. „Ale áno, mám za sebou skvelých 12, 16 hodín. Bol to zábavný deň.“ Okrem neho dali hetriky pod holým nebom už iba David Pastrňák (2021) a Tyler Toffoli (2020). Vo Winter Classic prekonal doterajší rekord, ktorý so štyrmi bodmi držal Jordan Kyrou zo St. Louis Blues z roku 2022.
Brayden Schenn rozhodol 93 sekúnd pred koncom tretej tretiny o víťazstve St. Louis nad Vegas Golden Knights 4:3. Hostia predtým dokázali zmazať dvojgólové manko, ale štvrtú prehru za sebou napokon neodvrátili. K bodom im nepomohol ani návrat Jacka Eichela do zostavy po sedemzápasovej pauze, zavinenej zranením. Kouč „bluesmanov“ Jim Montgomery víťazstvom oslávil svoj 400. duel v NHL. Dvorský odohral v drese domácich 14:02 min s jednou strelou na bránku a až štyrmi bodyčekmi, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov úspešnejšieho tímu. Mal 36,4-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
NHL - výsledky:
St. Louis - Vegas 4:3, Florida - NY Rangers 1:5, Anaheim - Minnesota 1:5 v tretej tretine, Vancouver - Seattle 3:3 v tretej tretine
