Rangers vymenili brankára Georgijeva do Colorada

Denver 7. júla (TASR) - Ruský hokejový brankár Alexandar Georgijev zamieril v rámci výmeny z klubu NHL New York Rangers do Colorada Avalanche. Čerstvý víťaz Stanleyho pohára za neho obetoval tri voľby v drafte - miesta č. 97 a 161 v nadchádzajúcom drafte a voľbu v 3. kole v roku 2023. Informoval o tom portál TSN.ca.



Georgijev nebol nikdy draftovaný a do NY Rangers zamieril po podpise zmluvy v roku 2017. V drese "jazdcov" odohral v základnej časti NHL celkovo 129 stretnutí, v ktorých mal 90,8-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,94 inkasovaného gólu na zápas. V play off nastúpil do dvoch zápasov.



Jeho výmena znamená, že Colorado neudrží v mužstve brankársku jednotku Darcyho Kuempera, ktorý po vypršaní zmluvy zamieri 13. júla na trh s voľnými hráčmi. Podľa TSN klub z Denveru nemá pod platovým stropom priestor pre Kuemperov nový lukratívny kontrakt. Georgijev ako potenciálne obmedzený voľný hráč bude teraz takisto rokovať s úradujúcim šampiónom, no jeho plat by mal byť oveľa nižší ako ten Kuemperov. V Colorade by mal vytvoriť brankársku dvojičku s Čechom Pavlom Francouzom.