Rangers vymenili kapitána Troubu do Anaheimu za Vaakanainena

New York/Anaheim 6. decembra (TASR) - Klub NHL New York Rangers vymenil amerického hokejového obrancu Jacoba Troubu do Anaheimu Ducks. Získal za neho iného zadáka Urha Vaakanainena a výber vo 4. kole budúcoročného draftu. Ducks prevezmú celý Troubov kontrakt, ktorý vyprší po sezóne 2025/2026 s ročným platom 8 miliónov dolárov. Informovali o tom viaceré zámorské médiá.



Rangers sa v nedávnych dňoch snažili o výmenu Troubu, no situáciu im komplikovala jeho klauzula v zmluve, ktorá nedovoľovala klubu transfer bez hráčovho súhlasu. Klub údajne zvažoval možnosť umiestniť Troubu na waiver listinu a pred nočným zápasom proti Pittsburghu ho dal do pozície zdravého náhradníka. Trouba sa napokon vzdal dodatku o zákaze výmeny.



Troubu draftoval Winnipeg Jets v roku 2012 v 1. kole z 9. miesta. V jeho organizácii pôsobil do roku 2019, keď zamieril do NY Rangers. V auguste 2022 sa stal 28. kapitánom v histórii klubu. "Céčko" nosil aj v prebiehajúcej sezóne 2024/2025, v ktorej odohral 24 zápasov. Do štatistík si pripísal 6 kanadských bodov za asistencie, 22 trestných minút a 3 mínusové body. V priemere odohral 20 minút na zápas. V súčasnosti ťahá šiestu sezónu zo sedemročného kontraktu na 56 miliónov dolárov, ktorý podpísal v júli 2019.



Vaakanainena draftoval Boston Bruins v roku 2017. V NHL doteraz odohral 141 zápasov s bilanciou 1 gól a 24 asistencií. V prebiehajúcej sezóne odohral iba 5 stretnutí, po ktorých absentuje pre zranenie v hornej časti tela.