Rangers vynechali Panarina zo zostavy, vedenie sa pokúsi o výmenu

Artemij Panarin (10) z New Yorku Rangers. Foto: TASR/AP

Generálny manažér Chris Drury prednedávnom informoval, že Panarinovi neponúkne nový kontrakt a do konca prestupového obdobia sa pokúsi o jeho výmenu v rámci NHL.

Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Vedenie hokejového klubu New York Rangers vynechalo zo zostavy na stretnutie s New Yorkom Islanders 34-ročného ruského krídelníka Artemija Panarina. Generálny manažér Chris Drury prednedávnom informoval, že Panarinovi neponúkne nový kontrakt a do konca prestupového obdobia sa pokúsi o jeho výmenu v rámci NHL.

Panarin je tímovým lídrom v kanadskom bodovaní, z 52 zápasov vyťažil 19 gólov a 38 asistencií. Ruský hokejista je v poslednom roku svojho sedemročného kontraktu v hodnote 81,5 milióna amerických dolárov. Podľa informácií oficiálneho webu NHL by nemal hrať ani v zostávajúcich dueloch pred olympijskou prestávkou.

Vynechanie zo zostavy Rangers môže byť signálom k tomu, že Panarina čoskoro pošlú na novú klubovú adresu, alebo sa snažia skúseného hokejistu uchrániť od zranenia. Vedenie klubu tiež avizovalo, že začalo s prestavbou tímu, ktorý je v aktuálnom ročníku na poslednom mieste vo Východnej konferencii.
