Rangers zdolali Carolinu 5:3 a postúpili do finále konferencie

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Carolina Hurricanes - New York Rangers 3:5



/konečný stav série: 2:4, New York Rangers postúpil/

New York 17. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers sa prebojovali do finále Východnej konferencie zámorskej NHL. V šiestom stretnutí 2. kola play off zvíťazili na ľade Caroliny Hurricanes 5:3 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Rangers čaká v konferenčnom finále lepší z dvojice Florida - Boston (Panthers vedú 3:2 na zápasy). Vancouver zdolal Edmonton 3:2 a v semifinále Západnej konferencie vedie 3:2.Hurricanes viedli v stretnutí 2:0 aj 3:1, keď sa postupne presadili Martin Nečas, Seth Jarvis a Sebastian Aho. Hrdinom duelu bol však hosťujúci kapitán Chris Kreider, ktorý zaznamenal v tretej tretine čistý hetrik a víťaz Prezidentskej trofeje tak využil tretiu príležitosť na spečatenie postupu. Barclay Goodrow ešte 49 sekúnd pre sirénou upravil výsledku strelou do prázdnej brány.Canucks sú blízko k postupu do konferenčného finále. O triumfe v šiestom zápase nad Oilers rozhodol 33 sekúnd pred koncom tretej časti J.T. Miller. Edmonton pritom dvakrát v stretnutí viedol, skórovali Evander Kane a Mattias Janmark. Domáci však odpovedali zásluhou Carsona Soucy, ktorý pre dištanc nemohol nastúpiť vo štvrtom stretnutí a Phil Di Giuseppe. Šiesty duel je na programe v noci na nedeľu (2.00 SELČ) na ľade Edmontonu.