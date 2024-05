Rangers zdolali Carolinu a vedú 2:0, v predĺžení rozhodol Trocheck

Play off NHL - 2. kolo:



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:3 p2p



/stav série: 2:0/





semifinále Západnej konferencie:



Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:4 pp



/stav série: 0:1/

New York 8. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers vedú v semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL nad hráčmi Caroliny Hurricanes 2:0 na zápasy. V noci na stredu zvíťazili v druhom domácom stretnutí 4:3 po dvojnásobnom predĺžení. Úspešne vstúpili do 2. kola play off na západe hráči Colorada, ktorí vyhrali v Dallase 4:3 po predĺžení.Víťazný gól Rangers dal v ôsmej minúte druhého predĺženia Vincent Trocheck. Za domácich dal úvodné dva góly Alexis Lafreniere a tri asistencie si pripísal Artemij Panarin. V drese hostí zaznamenal tri asistencie Sebastian Aho.O triumfe Avalanche rozhodol v 72. minúte Miles Wood. Dallas viedol po prvej tretine 3:0, no napokon ťahal za kratší koniec povrazu.