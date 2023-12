Rangers zdolali LA 4:1, Edmonton predĺžil víťaznú sériu

výsledky:



Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 2:5,

Edmonton Oilers - New Jersey Devils 4:1,

New York Rangers - Los Angeles Kings 4:1,

Montreal Canadiens - Nashville Predators 1:2,

Chicago Blackhawks - Washington Capitals 2:4,

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 2:4,

Seattle Kraken - Minnesota Wild 0:3,

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 5:4 pp a sn



New York 11. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v zámorskej NHL nad Los Anglese Kings 4:1 a vrátili sa na čelo Východnej konferencie. Na výhre sa podieľal troma asistenciami útočník Vincent Trocheck. V noci na pondelok zasiahli do hry aj tratia slovenskí hokejisti, z triumfu sa tešil len Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral v Chicagu 4:2. Juraj Slafkovský s Montrealom prehral s Nashvillom 1:2 a Šimon Nemec a jeho New Jersey nestačili na Edmonton (1:4). Oilers natiahli víťaznú sériu na sedem zápasov.Kapitán Edmontonu Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu a svoju bodovú šnúru natiahol už na deväť stretnutí. Počas nich nazbieral šesť gólov a 17 asistencií. Sériu si predĺžil aj obranca Evan Bouchard, ktorý strelil víťazný gól na 2:0 a bodoval v jedenástom zápase po sebe (5+11). Nemec odohral 19:59 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu a jednu "mínusku".Juraj Slafkovský strávil na ľade 17:36 minút, dvakrát ohrozil brankára hostí, dostal menší trest a pripísal si jeden mínusový bod. Canadiens prestrieľali súpera 37:32, ale až 36 striel kryl brankár "predátorov" Juuse Saros. Nashville vyhral desať z uplynulých trinástich duelov. Oba jeho góly strelil center Colton Sissons.Washington rozhodol v druhej tretine, v ktorej inkasoval úvodný gól zápasu, no následne otočil na 3:1 a pripísal si druhý triumf po sebe. Fehérváry odohral 17:08 minút, dve strávil na trestnej lavici a vyslúžil si jeden plusový bod. Na oba góly domácich prihral Connor Bedard.Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili nad San Jose Sharks 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch a pripísali si tretí triumf v sérii. Upevnili si tak pozíciu na čele Západnej konferencie i celej súťaže. Víťazný nájazd premenil Jack Eichel, uspel aj Jonathan Marchessault, ktorý si pripísal dva góly. Vegas neudržali dvojgólové vedenie, keď inkasovali dvakrát v rozpätí záverečných štyroch minút. Seattle podľahol doma Minnesote 0:3 a pripísal si ôsmu prehru v sérii. Florida dosiahla tretie víťazstvo za sebou. Na ľade Columbusu uspela 5:2, keď si štyri asistencie pripísal útočník Sam Reinhart. Jeho fínsky spoluhráč Aleksander Barkov mal bilanciu 1+2.