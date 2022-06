Rangers vedú vo finále Východnej konferencie 2:0, Gallant: Bol to cieľ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Semifinále play off NHL



druhý zápas finále Východnej konferencie:



New York Rangers - Tampa Bay 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)



Góly: 6. Miller (Vatrano, Kreider), 18. Kakko (Fox, Chytil), 42. Zibanejad (Fox, Kreider) - 3. Kučerov (Hedman, Cirelli), 58. Paul (Perry, Kučerov). Brankári: Šesťorkin - Vasilevskij, strely na bránku: 28:31, 18.006 divákov.



/stav série: 2:0/





Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 16:50 0 0 0 -1 2 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 4. júna (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers sa vo finále Východnej konferencie NHL ujali vedenia v sérii 2:0. Nad dvojnásobným obhajcom trofeje Tampou Bay zvíťazili v noci na sobotu 3:2. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 16:50 min., pripísal si dva bodyčeky a duel dokončil s jedným mínusovým bodom. Odsedel si aj dve minúty na trestnej lavici.Za domácich skórovali K'Andre Miller a Kaapo Kakko, rozhodujúci zásah si pripísal na konto Mika Zibanejad. Adam Fox a Chris Kreider pridali po dve asistencie. New York vyhral svoj ôsmy domáci zápas za sebou, čím natiahol svoju rekordnú sériu v play off.V drese Tampy sa presadili Nikita Kučerov a Nicholas Paul, brankár Andrej Vasilevskij predviedol 25 úspešných zákrokov. Lightning prehrali dva po sebe idúce zápasy v play off prvýkrát za uplynulé tri sezóny. Prišli o sériu 17 víťazstiev po sebe v zápasoch, ktoré nasledovali po prehre v play off. "" poznamenal tréner "bleskov" Jon Cooper. Podľa kapitána tímu Stevena Stamkosa hráči upustili od hry, ktorá im v úvodných dvoch sériách priniesla postup do finále Východnej konferencie. "," poznamenal Stamkos.Rangers si po zápase uvedomovali, že sériu s obhajcom titulu majú nádejne rozohranú, vedia, že ešte nie je koniec. "povedal obranca Fox. "" dodal Fox. Jeho spoluhráč Mika Zibanejad gólom, ktorý sa neskôr ukázal ako víťazný, predĺžil sériu domácich zápasov, v ktorých skóroval na šesť. Len traja hráči v histórii NHL dosiahli v domácich zápasoch play off dlhšiu sériu s gólom. "" poznamenal Miller. Rangers stopercentne využili domáce prostredie v úvode série a na ľad Tampy idú s náskokom 2:0." povedal tréner Rangers Gerard Gallant.Séria sa teraz presunie do Tampy, tretí zápas je na programe v nedeľu večer o 21.00 SELČ.