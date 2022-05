Rangers zdolali v 7. zápase Carolinu, postúpili do finále konferencie

Brankár New Yorku Rangers Igor Šesterkin zdraví fanúšikov po výhre v siedmom zápase semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL Carolina Hurricanes - New York Rangers v Raleigh v pondelok 30. mája 2022. Foto: TASR/AP

Hokejisti Caroliny reagujú po prehre v siedmom zápase semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL Carolina Hurricanes - New York Rangers v Raleigh v pondelok 30. mája 2022. Foto: TASR/AP

Hokejisti New Yorku Rangers Chris Kreider (vľavo) a Adam Fox sa tešia po strelení gólu v siedmom zápase semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL Carolina Hurricanes - New York Rangers v Raleigh v pondelok 30. mája 2022. Foto: TASR/AP



2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)



Góly: 49. Trocheck (DeAngelo, Aho), 57. Domi (Martinook, Kotkaniemi) - 4. Fox (Lafreniere, Copp), 8. Kreider (Zibanejad, Fox), 37. Strome (Panarin, Miller), 44. Kreider (Vatrano, Zibanejad), 49. Chytil (Kakko), 58. Copp (Zibanejad, Goodrow). Brankári: Raanta (36. Kočetkov) - Šesťorkin, strely na bránku: 39:31, 18.922 divákov.



/konečný stav série: 3:4, Rangers postúpili do konferenčného finále/



Raleigh 31. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers sa po siedmich rokoch prebojovali do finále Východnej konferencie NHL. V noci na utorok zvíťazili v rozhodujúcom siedmom dueli 2. kola play off na ľade Caroliny 6:2 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy.Dvomi gólmi sa pod víťazstvo hostí podpísal Chris Kreider, Adam Fox a Andrew Copp strelili zhodne gól a pridali jednu asistenciu, Mika Zibanejad nazbieral tri asistencie. Tradičnou oporou "jazdcov" bol brankár Igor Šesťorkin, ktorý pomohol k postupu 36 úspešnými zákrokmi. Hurricanes prehrali doma prvýkrát v tejto vyraďovačke, všetkých sedem predošlých domácich súbojov vyhrali. Rangers otočili sériu, v ktorej prehrávali 0:2 i 2:3.vyjadril sa pre nhl.com obranca Fox.Rangers mali výborný vstup do stretnutia, už po ôsmich minútach viedli 2:0 zásluhou gólov Foxa a Kreidera, ktorí využili presilovky. V 36. minúte prišiel smoliarsky moment pre Carolinu, keď sa jej zranil brankár Antti Raanta, ktorý dovtedy zneškodnil 16 striel súpera. Pre nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela musel Fín striedať, miesto prenechal 22-ročnému Pjotrovi Kočetkovovi. Ten potom inkasoval tri góly z 12 striel. V závere pridal šiesty gól hostí Copp do prázdnej bránky. Duel nedohral ani krídelník prvého útoku domácich Seth Jarvis, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela už v prvej tretine po hite Jacoba Troubu.Carolina bola strelecky aktívnejšia (na strely vyhrala 39:31), no gólovo sa presadila až za stavu 0:4. O zásahy "hurikánov" sa postarali Vincent Trocheck a Max Domi.smutne konštatoval kapitán Caroliny Jordan Staal.Zibanejad (4+4) a Fox (2+6) potvrdili vynikajúcu formu. Ťahajú päťzápasovú bodovú šnúru, počas ktorej obaja zaznamenali osem kanadských bodov. Fox nazbieral tretí najvyšší počet bodov v ligovej histórii v zápasoch "o prežitie" počas jednej vyraďovačky - desať v piatich dueloch. Viac ich mali len útočníci Justin Williams (11 v 7 zápasoch) a Anže Kopitar (11 v 7 dueloch) v roku 2013. Doterajší rekord u obrancov bol osem bodov. Kreider v zápasoch o všetko nastrieľal už 14 gólov, čím prekonal lídra medzi aktívnymi hráčmi Alexandra Ovečkina (13). V celej histórii NHL ich viac strelili len Mark Messier (16), Jaromír Jágr, Maurice Richard, Justin Williams a Gilbert Perreault (všetci 15).vyzdvihol výkon Šesťorkina. Rus sa stal tretím brankárom Rangers s viac ako jedným víťazstvom v zápasoch číslo sedem, keď napodobnil Mikea Richtera (2) a Henrika Lundqvista (6).prezradil Šesťorkin.Rangers postúpili do finále konferencie prvýkrát od roku 2015. Stretnú sa v ňom rovnako ako pred siedmimi rokmi s Tampou Bay, vtedy podľahli Lightning v siedmich zápasoch. Prvý súboj s obhajcom titulu, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Erik Černák, je na programe v noci na štvrtok v newyorskej Madison Square Garden (2.00 SELČ).povedal tréner Rangers Gerard Gallant.