Rangers zvíťazili nad Los Angeles 5:2, Halák bol na striedačke

NHL - výsledky:



Buffalo - Washington 7:4

Minnesota - Columbus 3:2 pp

New York Rangers - Los Angeles 5:2

Winnipeg Jets - New York Islanders 0:4

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 7:3

Arizona Coyotes - Nashville Predators 2:6

Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 1:5

New York 27. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave s Martinom Fehérvárym prehrali v zápase NHL na ľade Buffala 4:7. Slovenský obranca sa do kanadského bodovania nezapísal, ale na ľade strávil 24:44 minúty a bol najvyťaženejší hráč svojho tímu. Zároveň si tým vytvoril osobné maximum. New York Rangers zvíťazili nad Los Angeles 5:2, Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky.Na triumfe Sabres nad Washingtonom 7:4 sa prvým hetrikom v kariére podieľal útočník Dylan Cozens. Fehérváry odohral proti Buffalu 24:44 min a prekonal osobný rekord v hodnote 24:14 z 22. januára 2022. Vyslal aj tri strely na bránku, inkasoval dvojminútový trest za hrubosť, rozdal dva hity a zblokoval štyri strely. Capitals neuspeli v dôležitom priamom dueli v boji o play off a pripísali si už siedmu prehru za uplynulých osem zápasov. Sabres sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli priebežne na pozíciu s druhou voľnou kartou, Capitals za nimi zaostávajú o dva body, pričom odohrali o štyri duely viac.New York Rangers ukončili víťazstvom nad Los Angeles sériu štyroch prehier. Pred Halákom dostal prednosť Igor Šesťorkin, ktorý zmaril 26 z 28 striel hostí. Tromi bodmi (2+1) sa na výsledku podieľal útočník "jazdcov" Vincent Trocheck.Okrem Cozensa z Buffala strelil tri góly aj útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, ktorý nimi otočil skóre domáceho zápasu s Columbusom z 0:2 na 3:2. Víťazný gól strelil v predĺžení.Hráči Pittsburghu si na domácom ľade poradili s Tampou Bay 7:3 po tom, čo v druhej tretine strelili šesť gólov. Slovenský obranca Erik Černák chýbal v zostave hostí pre trest.