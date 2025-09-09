Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rangnick odstúpi, ak sa Rakúsko neprebojuje na MS

Na snímke tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick počas tlačovej konferencie pred prípravným zápasom Slovensko - Rakúsko 22. marca 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Šesťdesiatsedemročný nemecký kouč to oznámil prezidentovi Rakúskej futbalovej federácie Josefovi Pröllovi.

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Ralf Rangnick odstúpi z funkcie trénera rakúskej futbalovej reprezentácie v prípade, že sa mu nepodarí s tímom postúpiť na budúcoročné MS. Šesťdesiatsedemročný nemecký kouč to oznámil prezidentovi Rakúskej futbalovej federácie Josefovi Pröllovi.

Pröll je na čele tamojšej federácie od mája, informáciu potvrdil novinárom pred utorkovým duelom kvalifikácie MS v Bosne. „Povedal mi to veľmi zrozumiteľne. Ak sa mu to nepodarí, nebude pokračovať. Plne sa preto koncentrujeme na najbližšie zápasy,“ citovala Prölla agentúra DPA. Rangnick má pri reprezentácii zmluvu platnú do obdobia po šampionáte, rozhovory o jej predĺžení zatiaľ neprebehli.

Rakúšania zvládli úvodné tri zápasy kvalifikácie, ich utorkový súper však vedie H-skupinu so štyrmi víťazstvami. Triumf v Zenici by bol pre Rangnicka dôležitým krokom smerom k automatickému postupu z prvého miesta. V prípade účasti v baráži by ešte bývalý tréner a funkcionár Lipska, Hoffenheimu či Manchestru United zostal na lavičke Rakúska.

Rakúsko sa naposledy zúčastnilo na finálovom turnaji v roku 1998. Počas bojov o účasť na uplynulých MS prehrali Rakúšania pod vedením Franca Frodu rozhodujúci vyraďovací duel proti Walesu 0:1. Rangnick po krajanovi prebral národné mužstvo a na minuloročných ME v Nemecku postúpil s Rakúskom do osemfinále.
