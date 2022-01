Tréner Ragnick: Po rozhovore s Martialom sa vyčistil vzduch v kabíne

Manchester 18. januára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ralf Ragnick v utorok informoval, že sa po rozhovore s útočníkom Anthonym Martialom v kabíne mužstva vyčistil vzduch. Nemecký kouč po sobotnom ligovom zápase na pôde Aston Villy (2:2) povedal, že Francúz odmietol zaradenia do kádra, hráč to však v reakcii rezolútne poprel.



Francúzsky reprezentant pod Ragnickom nehráva. Dvadsaťšesťročný Martial prišiel do United v roku 2015 z AS Monaco, ale teraz nemá miesto v základnej zostave a v médiách sa spomína jeho možný odchod na hosťovanie do FC Sevilla. Na trávniku sa v zápase neobjavil od 2. decembra, keď manchesterský klub vyhral nad Arsenalom 3:2, a v prebiehajúcej sezóne nastúpil len v dvoch ligových stretnutiach. Zmluvu má platnú do roku 2024, United majú zároveň opciu na jej predĺženie o ďalší rok.



"S hráčom som sa v nedeľu porozprával, bola to súkromná konverzácia. Povedal som mu, ako vidím celú situáciu ja. Vec je vyriešená. Dva dni netrénoval, dnes pravdepodobne áno a ja sa rozhodnem, či ho nominujem na najbližší zápas," citovala v utorok agentúra AFP trénera Manchestru United, ktorý v stredu odohrá ligový zápas na pôde Brentfordu.