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Rangnick údajne odmietol post športového riaditeľa v AC Miláno
Rakúsko vstúpi do majstrovstiev sveta v utorok zápasom proti Jordánsku.
Autor TASR
Miláno 14. júna (TASR) - Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick odmietol možnosť pôsobiť po majstrovstvách sveta v AC Miláno. Údajne bol kandidát na post športového riaditeľa. Informoval o tom taliansky športový denník Gazzetta dello Sport.
Šesťdesiatsedemročný nemecký kouč sa podľa denníka rozhodol neprijať ponuku klubu zo Serie A napriek tomu, že jeho súčasná zmluva pri rakúskej reprezentácii vyprší po svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.
Milánske AC zažilo nevydarenú sezónu, keď sa neprebojovalo do Ligy majstrov. Vedenie následne odvolalo trénera Massimiliana Allegriho a skončili aj generálny riaditeľ, športový riaditeľ a technický riaditeľ. Podľa talianskych médií by sa Allegriho nástupcom na lavičke mohol stať Rakúšan Oliver Glasner, ktorý v uplynulej sezóne priviedol Crystal Palace k triumfu v Konferenčnej lige UEFA.
Rakúsko vstúpi do majstrovstiev sveta v utorok zápasom proti Jordánsku.
Šesťdesiatsedemročný nemecký kouč sa podľa denníka rozhodol neprijať ponuku klubu zo Serie A napriek tomu, že jeho súčasná zmluva pri rakúskej reprezentácii vyprší po svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.
Milánske AC zažilo nevydarenú sezónu, keď sa neprebojovalo do Ligy majstrov. Vedenie následne odvolalo trénera Massimiliana Allegriho a skončili aj generálny riaditeľ, športový riaditeľ a technický riaditeľ. Podľa talianskych médií by sa Allegriho nástupcom na lavičke mohol stať Rakúšan Oliver Glasner, ktorý v uplynulej sezóne priviedol Crystal Palace k triumfu v Konferenčnej lige UEFA.
Rakúsko vstúpi do majstrovstiev sveta v utorok zápasom proti Jordánsku.