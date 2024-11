Ranieri chválil Hummelsa: Fanúšikovia znovu objavia majstra

Londýn 29. novembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur prišli o štvrtú výhru v skupinovej fáze Európskej ligy až v prvej minúte nadstaveného času štvrtkového zápasu s AS Rím. O vyrovnanie na 2:2 sa postaral nemecký veterán Mats Hummels, ktorý vyčaril úsmev na tvári Claudia Ranieriho. Nový tréner "vlkov" verí, že dobrý výsledok z Londýna môže nakopnúť jeho zverencov k obratu v nepriaznivom období.



Skúsený taliansky kouč sa vo veku 73 rokov vrátil z futbalového dôchodku a pred dvoma týždňami odštartoval svoje tretie trénerské účinkovanie v Ríme. Úvodný duel mu nevyšiel, keď prehral v lige s Neapolom 0:1, a aj v Londýne to až do záveru vyzeralo, že zostane bez bodov. Domácich poslal v šlágri 5. kola EL do vedenia z penalty kapitán Heung-Min Son. Rimania vyrovnali po hlavičke Evana Ndicku, ale aktívnejší Tottenham išiel do prestávky s náskokom vďaka prízemnej strele Brennan Johnsona. Góly Stephana el Shaarawyho ani Arťoma Dovbyka neplatili pre ofsajdy, no hostia sa nakoniec dočkali, keď v prvej nadstavenej minúte dorazil strieľaný center Hummels.



Ranieri po zápase chválil najmä skúseného nemeckého obrancu. Ten bol po odchode z Dortmundu celé leto bez zmluvy a s AS sa dohodol až začiatkom septembra. "Ešte nie je v najlepšej forme, ale v obrane bol náš kľúčový hráč. Nemyslím si, že v defenzíve môže byť len dobrý, ale bude výnimočne dobrý," povedal o ňom Ranieri.



Tridsaťpäťročný Hummels pritom neodštartoval duel najlepšie, keď v 4. minúte práve on skolil v šestnástke Papeho Matara Sarra a Son premenil penaltu. V ďalšom priebehu však patril medzi opory a nakoniec zariadil remízu. Ranieri mu dal dôveru od začiatku napriek tomu, že od štartu sezóny nastúpil len na dva zápasy vo všetkých súťažiach a odohral iba 68 minút. "Fanúšikovia budú nadšení, že znovu objavili majstra, ktorého obdivovali v Nemecku," povedal Ranieri o majstrovi sveta z roku 2014.



Skúsený kormidelník má za úlohu zvrátiť nepriaznivú sezónu Rimanov, ktorým po štvrtku patrí so šiestimi bodmi až 21. miesto v EL a nedarí sa im ani v Serie A. Po 13. kole figurujú s 13 bodmi na 12. pozícii. "Je to pre nás veľmi dôležitý bod. Bojovali sme až do úplného konca a od toho sa odrazíme. Tréner nám cez polčas povedal, aby sme sa nezastavili. Vrátili sme sa s rovnakou mentalitou a vyrovnali sme," povedal pre uefa.com krídelník Alexis Saelemaekers.



Rimania boli s bodom spokojní, no domáci nie, najmä preto, že v prvom polčase mali množstvo šancí, aby duel zlomili na svoju stranu. "Je to frustrujúce, hlavne preto, že vyrovnali tak neskoro. Bol to dobrý zápas, no mali sme ho ´ukončiť´ už oveľa skôr. Za stavu 2:1 sme nepremenili niekoľko skvelých šancí a to ich udržalo v hre. Takže sme sklamaní, že sme to nezvládli," uviedol tréner Ange Postecoglou. Spurs majú na konte desať bodov a figurujú na deviatej priečke tabuľky. "Stále je to dobrá pozícia. Čo sa týka šírky kádra, stále je trochu úzky a musíme hrať aj s mladíkmi, ale aj tak sme mali dostatok šancí, aby sme vyhrali," povedal. Tottenham sa stále borí s maródkou, zranení sú brankár Guglielmo Vicario, obrancovia Micky van de Ven, Cristian Romero či útočník Richarlisonom a aj ďalší traja hráči.