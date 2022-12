Ranieri mieri do Cagliari, v ktorom pred troma desaťročiami začínal

Rím 23. decembra (TASR) - Claudio Ranieri by sa už v najbližších dňoch mohol stať novým kormidelníkom talianskeho futbalového klubu Cagliari Calcio, v ktorom pred 31 rokmi odštartoval trénerskú kariéru. Podľa miestnych médií by mal podpísať zmluvu do júna 2024 a debut na lavičke sardínskeho tímu absolvovať 26. decembra v stretnutí Serie B proti Cosenze.



Sedemdesiatjedenročný Ranieri naposledy viedol anglický Watford, kde po sérii slabých výsledkov v januári skončil a odvtedy bol bez práce. Najväčší trénerský úspech dosiahol s iným anglickým tímom Leicestrom City, s ktorým v sezóne 2015/2016 senzačne vyhral Premier League. V minulosti viedol viacero klubov, medzi nimi Inter Miláno, Juventus, Fiorentinu, Valenciu, Atletico Madrid, AS Monaco či grécky národný tím.



V Cagliari pôsobil v rokoch 1988-1991, pričom Calcio dokázal dostať z tretej najvyššej súťaže do Serie A. "V útrobách štadióna visí jeho portrét spolu s ďalšími legendami a teraz je Ranieri pripravený vrátiť sa po 31 rokoch do klubu, v ktorom de facto začal svoju trénerskú kariéru," informoval Sky Sport Italia.



Cagliari v priebehu týždňa odvolalo z postu trénera Fabia Liveraniho, ktorý zanechal mužstvo na 14. priečke tabuľky Serie B.