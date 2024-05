Ranieri opúšťa Cagliari, podľa médií ukončí trénerskú kariéru

Londýn 22. mája (TASR) - Claudio Ranieri odstúpil z postu kormidelníka futbalistov Cagliari. Skúsený Talian podľa médií zrejme ukončí trénerskú kariéru.



Sedemdesiatdvaročný Ranieri v roku 2016 senzačne priviedol Leicester k titulu v anglickej Premier League. V sezóne 2022/2023 sa dokázal s Cagliari prebojovať do Serie A a v tomto ročníku ho pomohol v najvyššej súťaži udržať. Pred záverečným kolom má istotu zachovania si príslušnosti medzi talianskou elitou.



Ranieri trénoval sardínsky klub predtým aj v rokoch 1988–1991. "Počas dvoch období v tíme zakaždým dokázal splniť stanovené ciele. Naposledy sa mu podaril majstrovský kúsok, keď po dvoch postupoch zo Serie C a Serie B dokázal tím udržať v najvyššej súťaži. Nezmazateľne zostane zapísaný v srdciach našich fanúšikov," uviedol klub na svojej webstránke.



Ranieri v minulosti viedol aj Neapol, Fiorentinu, Valenciu, Atletico Madrid, Parmu, Juventus Turín, AS Rím, Inter Miláno, Nantes či grécku reprezentáciu. V Anglicku kormidloval okrem Leicesteru aj Fulham a Watford.