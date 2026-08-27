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Rankel sa stal novým trénerom Nemecka, podpísal zmluvu do roku 2030

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rekordér v počte strelených gólov v nemeckej DEL nahradil vo funkcii Harolda Kreisa, ktorý skončil na poste po nevydarených tohtoročných MS.

Autor TASR
Mníchov 27. augusta (TASR) - Novým trénerom nemeckej hokejovej reprezentácie sa stal bývalý útočník André Rankel. S tamojším zväzom (DEB) sa dohodol na zmluve do roku 2030. Rankel povedie národný tím na budúcoročných domácich majstrovstvách sveta, ktoré od 14. do 30. mája hostia Düsseldorf a Mannheim.

Rekordér v počte strelených gólov v nemeckej DEL nahradil vo funkcii Harolda Kreisa, ktorý skončil na poste po nevydarených tohtoročných MS. Nemci už druhý rok za sebou nepostúpili do štvrťfinále. „Staviame na dlhodobom rozvoji. Nechceme sa sústrediť len na krátkodobý horizont a budúcoročný domáci šampionát,“ zdôraznil podľa agentúry DPA šéf DEB Frank Lutz.

Rankel, ktorý pôsobil doteraz ako asistent trénera v Eisbärene Berlín, podpísal so zväzom štvorročný kontrakt v deň svojich 41. narodenín. Bývalý nemecký reprezentačný útočník si počas aktívnej kariéry zahral na ZOH 2010 a siedmich svetových šampionátoch.
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