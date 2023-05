Rantanen po prehre s USA: Musíme sa zresetovať, boli sme ospalí

Tampere/Riga 13. mája (TASR) - V šlágri prvého hracieho dňa 86. svetového šampionátu zdolali hokejisti USA vo fínskom Tampere domácich obhajcov zlata Fínov 4:1. Najväčšia hviezda "Suomi", ale aj celého turnaja Mikko Rantanen po súboji s USA uviedol, že jeho tím bol ospalý a musí sa ihneď zresetovať.



Švédsko sa nadrelo na prvé tesné víťazstvo s Nemeckom (1:0). Víťaznú premiéru okorenenú čistým kontom zažil na pôde MS tridsaťpäťročný brankár Lars Johansson. Rolu favorita duelu dokázala splniť aj Kanada, ktorá v Rige deklasovala Lotyšsko 6:0.



Otvárací duel šampionátu zastihol lepšie pripravených hráčov USA, ktorí v zápase prestrieľali Fínsko v pomere 38:24. Na hru Američanov nefungoval tradičný fínsky systém. "Musíme sa ihneď zresetovať a snažiť sa poučiť z chýb. Boli sme trochu ospalí a nekorčuľovali sme tak, ako USA," uviedol pre oficiálnu stránku IIHF fínsky útočník Mikko Rantanen, ktorý v prebiehajúcom ročníku NHL nastrieľal za Colorado spolu s play off 62 gólov. Dvadsaťšesťročný krídelník sa však v prvom zápase do štatistík nezapísal. Američania sa pod vedením trénera Davida Quinna snažia o zisk zlatých medailí, čo sa USA naposledy podarilo pred 90 rokmi. Pozíciu lídra tímu by mal prebrať útočník Buffala Alex Tuch, ktorý to potvrdil hneď v piatkovom stretnutí dvoma gólmi. "Cítil som, že v prvých dvoch tretinách som mal veľa príležitostí," povedal dvadsaťsedemročný Američan.



Viac sa na triumf nadreli hráči Švédska, ktorí sa proti Nemecku rozbiehali ťažšie. V úvodnej tretine mali viac vyložených príležitostí Nemci. "Mali sme dosť šancí na to, aby sme sa dostali do vedenia. Náš brankár chytal neuveriteľne, dal nám možnosť uspieť, my sme to však nevyužili," uvedomoval si nemecký útočník Dominik Kahun. "Tre Kronor" sa dostali do herného rytmu až v druhej polovici zápasu. Napokon favorita stretnutia vykúpil až teč Oscara Lindberga zo 42. minúty. "Dostali sme sa k strele, ja som sa snažil iba cloniť. Puk trafil moju hokejku a padol do siete, takže je to dobrý pocit," poznamenal autor víťazného presného zásahu. Lindberg v mixzóne chválil aj brankára Larsa Johanssona, ktorý vo veku 35 rokov a 305 dní debutoval na pôde MS, čím sa stal najstarším debutantom Švédska na brankárskom poste. Za svoj chrbát nepustil ani jednu z 19 striel: "Bol skvelý. Vzadu je veľmi pokojný, veľa s nami hovorí a pomáha nám. Je skvelé mať vzadu dobrého brankára." Ďalším rekordérom bol jeden z top prospektov pre nadchádzajúci draft NHL, útočník Leo Carlsson, ktorý sa stal vo veku 18 rokov a 136 dní najmladším hráčom "troch koruniek" na MS.



Najhladšiu cestu za prvými troma bodmi mali Kanaďania. Domáce Lotyšsko vo vypredanej Riga aréne ťahalo proti favoritovi od úvodu za kratší koniec. Už po piatich minútach Lotyši prehrávali 0:2 a Ivana Punnenovsa v bránke nahradil Artus Šilovs. Brankár Vancouveru inkasoval v stretnutí ešte štyrikrát a Lotyši podľahli Kanade 0:6. Troma bodmi (1+2) sa blysol obranca prvej kanadskej formácie Mackenzie Weegar. "Páči sa nám, ako sme začali zápas. Odviedli sme dobrú prácu pri využívaní našich šancí. Je to dlhá cesta a toto bol len jeden krok," povedal strelec prvého kanadského gólu Lawson Crouse. Lotyšský obranca Karlis Čukste si napriek prehre s "javorovými listami" užil domácu atmosféru: "Diváci boli dosť hluční. Všetci si to veľmi vážime. Neberieme to ako samozrejmosť. Máme najlepších fanúšikov na svete."