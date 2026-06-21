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Raphinha podstúpi liečbu s cieľom pokračovať v turnaji

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Na snímke brazílsky futbalový útočník Raphinha. Foto: TASR/AP

Brazílčanov čaká vo štvrtok od 00.00 SELČ zápas so Škótskom na Floride.

Autor TASR
Philadelphia 20. júna (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Raphinha podstúpi liečbu zraneného zdaného stehenného svalu s nádejou, že sa vráti do hry počas prebiehajúcich MS. V piatkovom zápase proti Haiti (3:0) odstúpil pre zranenie v 40. minúte. Brazílska futbalová konfederácia uviedla, že skúsený útočník podstúpil ďalšie testy.

Tie odhalili zranenie, ktoré nebolo natoľko vážne, aby Raphinhu vyradilo z turnaja. V najbližších dňoch podstúpi intenzívnu liečbu s cieľom pokračovať v turnaji. Brazílčanov čaká vo štvrtok od 00.00 SELČ zápas so Škótskom na Floride.
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