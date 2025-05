Raphinha predĺžil kontrakt s Barcelonou do roku 2028

Barcelona 22. mája (TASR) - Brazílsky futbalista Raphinha predĺžil kontrakt s FC Barcelona. V tíme bude pôsobiť do roku 2028. Dvadsaťosemročný krídelný hráč mal doteraz platnú zmluvu do roku 2027. S tímom má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej triumfoval v La Lige, Copa del Rey i španielskom Superpohári.



Brazílčan nastúpil vo všetkých súťažiach v 56 stretnutiach a zaznamenal 34 gólov a 25 asistencií, čím si vyslúžil nomináciu na Zlatú loptu. V Lige majstrov si pripísal 13 gólov a patrí mu prvá priečka v tabuľke strelcov spoločne so Serhouom Guirassym z Borussie Dortmund. Správu priniesla AFP.