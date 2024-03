Raphinha rozhodol o výhre Barcelony: Nevzdáme sa, kým sa liga neskončí

Barcelona 31. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Raphinha rozhodol svojím gólom o treťom ligovom triumfe Barcelony za sebou. Katalánci zdolali v sobotnom stretnutí 30. kola španielskej La Ligy Las Palmas 1:0 a v tabuľke si poistili druhé miesto. Na vedúci Real Madrid, ktorý v nedeľu čakal duel s Bilbaom, strácali priebežne päť bodov.



"Trojbodový zisk je pre nás mimoriadne dôležitý. Budeme bojovať až do konca a nevzdáme sa, kým sa liga neskončí," zhodnotil Raphinha šance obhajcu titulu predbehnúť Real.



Barcelona mohla otvoriť skóre už v 19. minúte prvého polčasu. Lopta mierila na Roberta Lewandowského, ktorý prihral Raphinhovi. Tomu sa síce podarilo prestreliť Alvara Vallesa, gól napokon hlavný rozhodca po konzultácii s VAR neuznal pre ofsajdové postavenie zakončujúceho hráča. Valles následne vybehol zo svojho priestoru a fyzicky atakoval brazílskeho krídelníka. Za svoj faul si v 24. minúte vyslúžil červenú kartu. Veľkú šancu mal v 35. minúte Lewandowski, ktorý trafil brvno.



V 59. minúte striedajúci Joao Felix poslal center do šestnástky na Raphinhu, ktorý zakončil hlavou do ľavého horného rohu a otvoril skóre duelu. Domáci hráči mali v stretnutí ešte jednu veľkú príležitosť. V polovici druhého dejstva Jules Kounde poslal pred bránu prihrávku na voľného Felixa, ktorý trafil iba brvno. V 88. minúte mal šancu vyrovnať Alberto Moleiro, jeho strela však skončila v bočnej sieti.



"Dnes sme si splnili povinnú domácu úlohu a získali sme potrebné tri body, aby sme sa udržali v boji o obhajobu titulu," povedal tréner domácich Xavi Hernandez, ktorý sledoval zápas z tribúny. Odpykáva si totiž dvojzápasový dištanc pre protesty proti rozhodnutiam rozhodcu. Xavi už dávnejšie uviedol, že na lavičke katalánskeho klubu nebude v novej sezóne pokračovať. Barcelona sa však pozdvihla a triumfovala už 11 zápasoch v rade vo všetkých súťažiach.



Futbalisti RCD Mallorca remizovali v sobotu vo Valencii 0:0. Slovenský brankár v službách hostí Dominik Greif vychytal čisté konto vo svojom úvodnom ligovom vystúpení v sezóne. Domáci sa dostali k 14 streleckým pokusom, z ktorých päť smerovalo na Greifa. Jeho krajan Martin Valjent chýbal Mallorce pre zranenie.



Klub z Baleárskych ostrovov má na konte 31 bodov a figuruje priebežne na 15. mieste so šesťbodovým náskokom na pásmo zostupu. Pre Greifa to bol celkovo tretí štart v najvyššej španielskej súťaži a prvý v bráne RCD od 27. februára, keď mužstvu pomohol k triumfu nad Realom Sociedad 2:1 po rozstrele v semifinále Copa Del Rey.