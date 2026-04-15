Raphinha sa ospravedlnil za gesto fanúšikom Atletica
Autor TASR
Madrid 15. apríla (TASR) - Futbalista Barcelony Raphinha sa ospravedlnil za reakciu smerom k fanúšikom Atletica Madrid v odvetnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov. Dvadsaťdeväťročný brazílsky krídelník okrem toho kritizoval aj rozhodcov utorňajšieho duelu, v ktorom Barcelona zvíťazila 2:1, no zo súťaže vypadla..
Raphinha nehral v odvetnom stretnutí pre zranenie pravého zadného stehenného svalu. Počas stretnutia si neodpustil gestá na adresu rozhodcov a neskôr uviedol v rozhovoroch, že Barcelonu „okradli“ o postup. Okrem toho inicioval gestami smerom k fanúšikom Atletica, že ich klub vypadne v ďalšom kole. „Ospravedlňujem sa za svoje reakcie, ktoré neodzrkadľujú moje hodnoty ani charakter. Bol to napätý moment v reakcii na fanúšika, ktorý sa ku mne správal neúctivo,“ citovala agentúra AP hráča Barcelony.
Za svoje reakcie by ho nemal minút trest od Európskej futbalovej únie (UEFA). Viacerí hráči sa tiež pustili do kritiky na adresu rozhodcov.
