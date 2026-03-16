Rapinha pomohol natiahnuť Barcelone víťaznú sériu na Camp Nou
Autor TASR
Barcelona 16. marca (TASR) - Aj po víkendových zápasoch v španielskej La lige je na čele FC Barcelona so štvorbodovým náskokom pred Realom Madrid. „Blaugranas“ v nedeľu na Camp Nou rozdrvili Sevillu 5:2, hetrikom sa blysol Brazílčan Raphinha. Zverenci Hansiho Flicka tak vrátili súperovi októbrovú prehru 1:4.
Okrem Rapinhu sa presadili Dani Olmo a Joao Cancelo a Barca sa tak dobre naladila na stredajšiu odvetu Ligy majstrov proti Newcastlu (prvý zápas 1:1 - pozn.). Bolo to jej 12. víťazstvo v sérii na Camp Nou od novembrového návratu po prestavbe. Flick pritom nechal na lavičke Laminea Yamala, do hry ho poslal až v 67. minúte. Argumentoval tým, že chcel nechať svojej hviezde trochu oddychu.
Rapinha dal prvé dva góly z penált, pričom pri druhej prekonal brankára „panenkovým“ spôsobom. „Mením prevedenie, aby som zmiatol brankára. Tí sledujú hráčov, ktorí kopú penalty, a jedným zo spôsobov ako ich prekvapiť, je zmeniť spôsob, akým kopnete loptu,“ citoval ho denník Marca.
Dvadsaťdeväťročný krídelník si po zápase zobral loptu ako suvenír. „Dobre sme kontrolovali hru. Tri góly v prvom polčase nám veľmi pomohli. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre, aj keď si musíme dávať väčší pozor na konci každého polčasu, keďže sme inkasovali dva góly. Celkovo to bol veľkolepý zápas, ale musíme minimalizovať chyby. Pri takejto hre nás ťažko niekto zdolá,“ dodal.
Emotívny zápas zažil Gavi. Toho proti Seville zaradili do zostavy prvýkrát od zranenia menisku v auguste minulého roka a artroskopickej operácie v septembri. Fanúšikovia netrpezlivo očakávali jeho návrat a užili si ho spolu s hráčom. Flick ho nasadil do hry v 82. minúte. Fanúšikovia Barcy sa v tomto momente postavili na nohy a pripravili mu obrovské ovácie. Gavi si taktiež nasadil na ruku kapitánsku pásku. „Bolo to veľmi ťažké obdobie. Bol to najbolestivejší proces a každý deň bol čoraz ťažší. Ale nastúpiť na Camp Nou s mojimi spoluhráčmi a fanúšikmi, to je niečo jedinečné a som veľmi šťastný. Hansi Flick tu pre mňa vždy bol ako otec. Som mu veľmi vďačný. Vždy mi veril,“ uviedol navrátilec.
Nemecký kouč nebol úplne spokojný napriek piatim gólom, ktoré jeho tím strelil. Vyhlásil, že je čo zlepšovať: „Nepáčil sa mi tlak, ktorý sme vyvíjali pri získavaní lôpt. Sú veci, ktoré sa dajú zlepšiť. Samozrejme, som rád za tri body a aj preto, že Gavi, Raphinha, či Xavi Espart odviedli fantastickú prácu. Máme pred sebou ešte veľa zápasov, ale musíme hrať rýchlejšie. Musíme sa sústrediť na ten najbližší, Newcastle je veľmi dobrý tím.“
