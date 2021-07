Rashford bol terčom rasizmu: Neospravedlním sa za to, kto som

Londýn 13. júla (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford sa ohradil proti rasistickým urážkam, ktoré sa na jeho adresu zniesli po nepremenenej jedenástke v rozstrele vo finále majstrovstiev Európy. Z bieleho bodu neuspeli ani Jadon Sancho a Bukayo Saka a Angličania vo Wembley podľahli Talianom 2:3 z 11 m po remíze 1:1 v riadnom hracom čase i predĺžení.



Všetci traja hráči sa po zápase stali obeťami rasistických útokov na internete. "Som Marcus Rashford, 23-ročný muž tmavej pleti z Withingtonu a Wythenshaweu. Ak aj nič iné, toto som ja. Kritiku za moje výkony znesiem kedykoľvek, penaltu som nekopol dostatočne dobre. Nikdy sa však neospravedlním za to, kto som, a odkiaľ pochádzam," napísal útočník Manchestru United na sociálnej sieti Twitter a vrátil sa aj k neúspešnej jedenástke: "Neustále si to prehrávam v hlave a zrejme neexistujú slová, ktoré by vystihli moje pocity. Finále po 55 rokoch, jedna penalta, história na dosah. Môžem povedať len to, že ma to mrzí. Prial by som si, aby to dopadlo ináč."



Terčom rasistického útoku bola aj nástenná maľba na počesť Rashforda v jeho domovskom Withingtone. Miestni obyvatelia neskôr nenávistné prejavy prekryli pozitívnymi odkazmi. Anglický reprezentant dodal, že táto reakcia ho takmer dojala k slzám.