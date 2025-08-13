< sekcia Šport
Rashford o smerovaní Manchesteru: Klub sa nachádza v území nikoho
Dvadsaťsedemročný útočník spomenul aj časté výmeny trénerov na Old Trafford.
Autor TASR
Londýn 13. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United sa podľa Marcusa Rashforda momentálne nachádza v „území nikoho“. Odchovanec ManUtd v rozhovore pre podcast The Rest is Football hovoril najmä o nedostatočnom pláne do budúcnosti, či neexistujúcej dôvere pre hlavných trénerov.
„Červení diabli“ skončili v uplynulom ročníku Premier League na 15. priečke, čo pre klub z Manchestru znamenalo najhoršiu sezónu od vypadnutia z najvyššej súťaže v roku 1974. Rashford si však myslí, že problémy siahajú oveľa hlbšie. „Všetky tímy, ktoré boli úspešné počas dlhšieho obdobia fungujú na určitých princípoch. Každý nový hráč a každý nový tréner musí byť schopný ich dodržiavať a aj k nim prispievať. Ukážte mi úspešný tím, ktorý sa iba prispôsobuje,“ vyjadril sa Angličan v podcaste, kde vystupujú najmä bývalí futbalisti Gary Lineker a Micah Richards.
Dvadsaťsedemročný útočník spomenul aj časté výmeny trénerov na Old Trafford. Portugalčan Ruben Amorim je šiesty dlhodobý kormidelník ManUtd od odchodu Sira Alexa Fergusona. Ani jeden z nich však nedostal možnosť viesť mužstvo viac ako tri roky. „Ak sa vaše smerovanie mení tak často, nedá sa očakávať, že budete bojovať o titul. Podarí sa vám možno vyhrať zopár pohárov, ale to najmä vďaka vysokej kvalite samotného trénera či hráčov. Klub mal už rozličných trénerov a rôzne stratégie, no momentálne je skôr niekde v strede - v území nikoho. Ľudia hovoria o prechodnom období, ale na to, aby ste v ňom boli, musíte v prvom rade začať. Momentálne to skôr vyzerá tak, že sa žiadne prechodné obdobie ani nezačalo.“ Ako príklad, kedy sa klub rozhodol pre jasnú víziu, spomenul Jürgena Kloppa a jeho začiatky v Liverpoole. Nemecký kouč získal svoju prvú trofej po necelých štyroch sezónach na lavičke „The Reds“.
Rodák z Manchestru strávil po nezhodách s Amorimom druhú polovicu predošlej sezóny na hosťovaní v Aston Ville. V tej súčasnej sa dohodol na ročnom hosťovaní v Barcelone, zmluva obsahuje aj opciu na trvalý prestup. V drese United odohral 62-násobný reprezentant Albionu 426 zápasov, strelil 138 gólov a prihral na ďalších 78. Pripomenula agentúra dpa.
