Rashford predĺžil zmluvu s United do roku 2028: Stále je čo dosiahnuť

Manchester 18. júla (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford predĺžil kontrakt s Manchestrom United do roku 2028. Dvadsaťpäťročný útočník tak ukončil špekulácie o jeho možnom odchode z tímu Erika ten Haga.



Rashford je odchovanec United, za seniorské mužstvo debutoval vo februári 2016. V drese "červených diablov" odohral 359 zápasov, v ktorých strelil 123 gólov a pridal 68 asistencií. "Do Manchestru United som prišiel ako sedemročný chlapec so snom. Tá istá vášeň, hrdosť a odhodlanie uspieť ma poháňajú vždy, keď mám tú česť obliecť si tento dres. Už za sebou mám niekoľko úžasných zážitkov v tomto neuveriteľnom klube, ale stále je čo dosiahnuť. Som neúnavne odhodlaný vyhrať ďalšie trofeje v nasledujúcich rokoch," citovala Angličana agentúra AP.



V uplynulej sezóne Rashford skóroval 30-krát vo všetkých súťažiach a United dopomohol k zisku anglického Ligového pohára. Mužstvo sa tiež kvalifikovalo do Ligy majstrov. "Ako celoživotný fanúšik United som si vedomý zodpovednosti, ktorá prichádza s reprezentovaním tohto znaku. Prežívam vrcholy a pády rovnako ako ktokoľvek iný. Môžem vás uistiť, že dám všetko pre to, aby som pomohol tímu dosiahnuť úroveň, ktorej sme schopní. Rovnaké odhodlanie cítim aj v šatni. Z budúcnosti pod súčasným trénerom nemôžem byť viac nadšený," dodal útočník.